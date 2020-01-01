夸克：疫情结束后最想做的事情，文案满分！

疫情结束之后你最想做什么呢？是去见想见的人，放肆喝奶茶、吃火锅，还是去旅行打卡呢？
最近，夸克APP以「疫情结束后最想做的事情」为主题，推出系列平面广告，文案用「不用搜__，而去搜__」的句式，激发大众对美好生活的向往。
一、洞察受众疫情之下痛点，暖心海报传达美好祝愿
受疫情的影响，口罩紧缺，很多人买不到口罩，同时又不能出门，这无疑是非常艰难的时刻。因此，夸克以「希望日后的搜索，与美好环环相扣」为主题，制作了一组暖心海报，表达对美好生活的祝愿。
不用搜如何在家高效办公
而去搜公司附近的人气餐厅
不用搜双黄连能否抑制病毒
而去搜黄色怎么穿搭更好看
不用搜周边小区有多少确诊
而去搜本地同城有什么打卡圣地
不用搜宠物是否会传染
而去搜适合和狗狗玩的户外游戏
不用搜最新的疫情进展
而去搜最新上演的舞台剧
不用搜哪里有口罩买
而去搜接吻有什么小技巧
不用搜火车退票费多少
而去搜春天适合旅行的地方
不用搜哪里能抢到菜
而去搜哪里能吃到地道的热干面
不用搜哪里看疫情直播
而去搜草莓音乐节什么时候开始
为什么说夸克APP这则海报优秀呢？主要有以下亮点：
首先是对疫情期间人们群众痛点的精准洞察。自新型冠状病毒爆发以来，人们最关注的就是疫情进展情况，以及哪里能买到口罩、哪里能抢到菜这些问题，夸克在海报文案中一一列出，说出了广大人民的心声，更能引发情感共鸣。
其次，是准确传达了受众的心声。此前网上也有着诸多关于#疫情结束之后最想做的事情#的讨论，很多人表示想去旅游、去吃好吃的、穿好看的衣服、见想见的人，夸克将这些美好愿望融入到海报文案中，并与痛点形成鲜明的对比，展现受众的强烈诉求。
当然，光是洞察痛点还不够，优秀的品牌海报还需要将痛点与品牌自身元素建立联系。
夸克作为智能搜索APP，最大的卖点就是「搜索」，因此我们可以看到，这则海报始终在围绕「搜索」在讲述，文案与夸克的品牌定位和品牌优势做到了紧密结合。
不管是对目标受众痛点的精准洞察上，还是与品牌的紧密结合上，夸克这系列海报都做到了完美呈现，因此是十分优秀的热点海报。
二、多领域渠道布局，放大品牌传播声量
随着信息传播越来越网络化，KOL成为了品牌与消费者之间的重要连接点，越来越多的品牌选择借助KOL发声，放大传播声量。
在这次的「疫情结束后最想做的事情」主题传播活动中，夸克也借助KOL的力量进行社会化传播。
“回忆专用小马甲”、“英国报姐”等KOL 都通过互动性话题，对夸克APP进行了巧妙安利，调动粉丝热情。
除了KOL ，还有天猫首发、SVK-Beauty WiFi伴侣 、他能量等不同领域的蓝V对海报进行了推送，并以抽奖的形式激励用户转发分享，形成以点带面的传播效果，从而扩大夸克的传播矩阵。
通过多渠道的传播，加深了用户对品牌的认知。
除了线上活动和海报，夸克还发挥平台的力量，上线了【区县疫情数据】查询功能，可以精准定位到用户所在区县，提供实时疫情数据播报。
用户只要进入疫情专题页，点击【本地疫情】就可以查看周边疫情情况，让人随时掌握身边的疫情信息，做好防护工作。
夸克的界面也做了简洁化处理, 在首页logo上方添加了醒目的“抗击肺炎”标识，点击标识或搜索“肺炎”即可进入疫情专区。
值得一提的是，夸克将“本地疫情”方面做了精确到县级的可视化，帮助居民更好地掌握周边疫情信息。
同时夸克还提供了本地公共交通变更信息、本地办事指南、政府重要公告等服务，方便用户查询。
这些人性化的服务，一方面能发挥平台优势，帮助用户落实防护工作，另一方面也能赢得民心，加强受众对品牌的好感。
三、另类广告策略打透产品卖点，差异化定位抢占用户心智
作为智能搜索APP，夸克一直很善于做传播。去年年底，夸克就做了一件“大胆”的事，赚了一波声量。
为了抢占搜索引擎市场，夸克做了一则另类的海报，并投放在户外，以一些耳熟能详的广告为核心内容，讽刺其它搜索引擎有太多烦人的广告。
没广告
你知道吗？你知道吗？
你真的知道吗？我们没广告。
不看广告
你没事儿吧？你没事儿吧？
没事儿也不看广告。
弹掉广告
弹弹弹，弹不掉鱼尾纹
但能弹掉广告
不看广告
不看广告，不用跟老板谈
不看就不看
广告始终在突出一个信息：夸克搜索没有广告，这相对于其它搜索引擎来说，做到了差异化定位。
另外，在渠道布局上，夸克也毫不懈怠，从线上到线下，从机场到地铁，这样另类的广告都成了瞩目的焦点。
有网友调侃到：用广告的方式去告诉别人没广告也是挺逗的。不过夸克却准确传达了它的卖点，且成功引起了受众的注意，所以说是成功的。
可以看出，不管是疫情期间的暖心海报，还是围绕产品卖点的吸睛海报，都体现出夸克对受众痛点的精准洞察，以及它始终在围绕产品的卖点做社会化传播，强化“无广搜索”的产品理念，从而不断占领受众心智。
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