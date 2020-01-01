夸克：疫情结束后最想做的事情，文案满分！

疫情结束之后你最想做什么呢？是去见想见的人，放肆喝奶茶、吃火锅，还是去旅行打卡呢？

最近，夸克APP以「疫情结束后最想做的事情」为主题，推出系列平面广告，文案用「不用搜__，而去搜__」的句式，激发大众对美好生活的向往。

一、洞察受众疫情之下痛点，暖心海报传达美好祝愿

受疫情的影响，口罩紧缺，很多人买不到口罩，同时又不能出门，这无疑是非常艰难的时刻。因此，夸克以「希望日后的搜索，与美好环环相扣」为主题，制作了一组暖心海报，表达对美好生活的祝愿。

不用搜如何在家高效办公

而去搜公司附近的人气餐厅

不用搜双黄连能否抑制病毒

而去搜黄色怎么穿搭更好看

不用搜周边小区有多少确诊

而去搜本地同城有什么打卡圣地

不用搜宠物是否会传染

而去搜适合和狗狗玩的户外游戏

不用搜最新的疫情进展

而去搜最新上演的舞台剧

不用搜哪里有口罩买

而去搜接吻有什么小技巧

不用搜火车退票费多少

而去搜春天适合旅行的地方

不用搜哪里能抢到菜

而去搜哪里能吃到地道的热干面

不用搜哪里看疫情直播

而去搜草莓音乐节什么时候开始

为什么说夸克APP这则海报优秀呢？主要有以下亮点：

首先是对疫情期间人们群众痛点的精准洞察。自新型冠状病毒爆发以来，人们最关注的就是疫情进展情况，以及哪里能买到口罩、哪里能抢到菜这些问题，夸克在海报文案中一一列出，说出了广大人民的心声，更能引发情感共鸣。

其次，是准确传达了受众的心声。此前网上也有着诸多关于#疫情结束之后最想做的事情#的讨论，很多人表示想去旅游、去吃好吃的、穿好看的衣服、见想见的人，夸克将这些美好愿望融入到海报文案中，并与痛点形成鲜明的对比，展现受众的强烈诉求。

当然，光是洞察痛点还不够，优秀的品牌海报还需要将痛点与品牌自身元素建立联系。

夸克作为智能搜索APP，最大的卖点就是「搜索」，因此我们可以看到，这则海报始终在围绕「搜索」在讲述，文案与夸克的品牌定位和品牌优势做到了紧密结合。

不管是对目标受众痛点的精准洞察上，还是与品牌的紧密结合上，夸克这系列海报都做到了完美呈现，因此是十分优秀的热点海报。

二、多领域渠道布局，放大品牌传播声量

随着信息传播越来越网络化，KOL成为了品牌与消费者之间的重要连接点，越来越多的品牌选择借助KOL发声，放大传播声量。

在这次的「疫情结束后最想做的事情」主题传播活动中，夸克也借助KOL的力量进行社会化传播。

“回忆专用小马甲”、“英国报姐”等KOL 都通过互动性话题，对夸克APP进行了巧妙安利，调动粉丝热情。

除了KOL ，还有天猫首发、SVK-Beauty WiFi伴侣 、他能量等不同领域的蓝V对海报进行了推送，并以抽奖的形式激励用户转发分享，形成以点带面的传播效果，从而扩大夸克的传播矩阵。

通过多渠道的传播，加深了用户对品牌的认知。

除了线上活动和海报，夸克还发挥平台的力量，上线了【区县疫情数据】查询功能，可以精准定位到用户所在区县，提供实时疫情数据播报。

用户只要进入疫情专题页，点击【本地疫情】就可以查看周边疫情情况，让人随时掌握身边的疫情信息，做好防护工作。