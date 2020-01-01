一块钱掀起“大波浪”

外穿真丝衬衫，脚蹬九块九包邮的袜子，精致的现代人把该省省该花花贯彻到骨子里。人们已经不再一味追求东西要买贵的，价格低品质好的商品也是消费主流。10月10日，淘宝亲兄弟——淘宝特价版打造“1元更香节”，没有中间商赚差价，从厂货直接到家。

为了烘托节日气氛，淘宝特价版邀请了在《乐队的夏天2》中嗨翻全场的大波浪乐队，录制“1元更香节”主题曲及MV，创作出价格更香，品质更香的《厂货大时代》，和前浪后浪一起兴风作浪！

厂长”李剑打开神秘箱子，偌大的现金箱子里，只有一枚硬币。

大波浪乘着土酷大巴车，开启一元特价之旅。

超市排队领鸡蛋的阿姨

争抢摇摇乐的孩子

专注洗衣服的家庭主夫

戴硬核双耳收音机的大爷

都上了通往特价工厂的大巴车……

人太多了，一车装不下？那就骑着小电车追

这一路的歌声，也迅速占领广场舞C位

大家在工厂里挑选喜欢的厂货

全场一块，一块买到爽，一块买更香！

结尾还有小彩蛋，一块钱的大买卖没有结束，还在继续……

悬疑海报也不走寻常路，将大波浪成员的头像印在一元硬币上，引起大家的兴趣与好奇，为一块钱大买卖做预热。

视频上线官宣当天，品牌还发布了这张时尚杂志封面一般的官宣海报，大波浪在大巴车里土酷范儿十足，呼应MV内容。

是李厂长本长了，大波浪在线召唤你上车！

《厂货大时代》MV一上线，就好评如潮，大家看完纷纷留言：

最真实的情绪往往最打动人，这支MV在土酷的范儿上，也把中国接地气儿生活的知足、可爱、温情都拍了出来。真正带来消费平权的时代，让每个人都能享受到品质好货给生活带来的乐趣～