支付宝×五条人举办地铁音乐会：我们准备干一票大的

在9月22日世界无车日前夕，天津地铁携手支付宝邀请五条人乐队在地铁站举办了一场特别的音乐会。在现场，不仅能听到《道山靓仔》、《问题出现我再告诉大家》等热门歌曲，还能看到五条人尬广场舞。

这场音乐会的目的，是为了给乘坐地铁等公共交通工具出行的人带来一些生活上的小惊喜，以倡导大家多多践行低碳绿色的出行方式。

“我们准备去做一件大事，干一票大的”。9月9日，五条人乐队从北京出发，乘坐高铁前往天津。

在短片开头，五条人主唱仁科对本次地铁音乐会活动表达了自己的想法。他表示，他们来到地铁站唱歌，是特意唱给那些早出晚归、认真生活的人，希望给大家的出行带来一点点乐趣。

在天津地铁站内，一块巨大的电子显示屏立在道路旁，屏幕上显示着支付宝App页面。当过往的行人，用手点击屏幕上支付宝App页面中的“出行”选项时，屏幕立即跳转至新的页面，上面显示文字：“对着话筒，大声说出你最近的出行心愿吧！”，并由语音同步读出。

两位路过的小姐姐对着话筒说道：“我想去三亚玩”。也有人对着屏幕喊道：“我想去云南吃美食”。

当一位小哥哥对着话筒说出“我要听演唱会”时，一旁的幕布上伴随着语音跳出文字“擎好吧您呐”。语音刚落，幕布缓缓落下，已摆好演奏姿势的五条人乐队出现在临时舞台上。路过的行人看到后，渐渐朝舞台方向围拢过来。

“道山靓仔，你为什么不去剪头发，你老势势，你老势势……”开场表演的曲目是《道山靓仔》。在手风琴和木吉他的伴奏下，可以明显感受到五条人特有的市井味风格。随后，《问题出现我再告诉大家》等热门歌曲被相继演唱。

等等，“知识分子”也会尬广场舞？看，阿茂和一旁的观众大叔跳得多开心。仁科和阿姨手拉着手，微笑着转圈圈。音乐会瞬间有了livehouse的现场感。

在活动结束之际，五条人鼓手长江表示：“我们想告诉乘地铁的朋友，只要我们在路上就会有惊喜，就像今天你们会遇见我们。生活不止是简单的、重复的生活”。

在视频末尾，出现文案：

穿梭于城市之中

惊喜而美好的瞬间

总会与那些努力生活

坚持绿色出行的人相遇

本次支付宝地铁音乐会活动，希望用出行路上的小欢乐，去连接美好生活。在9月22日世界无车日之际，我们可以通过践行绿色出行方式，用个人的小行动去促成绿色健康环境的一大步。