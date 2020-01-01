人人都让你多喝水，只有方太关心你是否好好喝水

对于大多数人来说，方太是一个致力于油烟机、洗碗机等厨房产品专家。方太的这些明星产品也让消费者对方太品牌建立了深厚的信任。

方太对品质的追求，源自对家的爱。

如今，方太将这份爱和专业态度，延续到了净水领域。历经长时间调研，方太发现人们对好水的认知还停留在“纯净”的表层。事实上，水的学问远非如此。自来水中的杂质就算煮沸也不一定能除净，喝纯水会导致矿物质流失，矿物质水需要保证各营养素的平衡……关于水的知识，如果你有很多问号，那就该方太登场了。

相比市面上常见的超滤/反渗透净水技术，方太独创的NSP膜色谱双效净水技术能有效过滤有害物质，并保留矿物质，让水质洁净同时富含营养。我们立足于方太这一历经8年研发的核心技术，创作出系列品牌传播内容，在新品上市初期，为方太传递其健康独特的净水理念。

首先，我们用一组Q&A问答式海报，解决了消费者关于饮水和净水的种种疑虑：

天然鲜活好水，不用烧开也能直接喝。





饮水机，其实可以很好用。





饮水机不必追求大水量。





敲黑板，洁净又含天然矿物质才是好水。

除此之外，我们还联合饮水健康资深科普人、食品饮料行业知名KOL @桉树老师 拍摄了一条短片，结合家庭场景和专业知识，与广泛消费者娓娓道来饮水的方方面面，传递方太的产品实力。

这组内容，简单直接地把什么水是好水沟通清晰，并逐步树立了方太在净水领域的专业形象。

生活中，总有人叫你多喝水。但只有真正懂水的人，才知道水该怎么喝。比起“多喝水”这种敷衍式的关心，“好好喝水”才是渗透于日常的温暖和真诚。

天然的、鲜活的，才是健康的，方太净水机，你家的健康水源。