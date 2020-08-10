法国奶酪品牌拍摄“动作大片”：为善良而战

Join the Goodness

软萌的糖果，也有好坏之分？法国奶酪品牌Babybel以一支充满英雄主义情节的动画片，设定了一个虚拟化、童话感的糖果世界，将Babybel奶酪拟人化，并放大其善良的特点（以此，对应其优秀的产品基因），讲述了一个“奶酪英雄”们齐心协力清除坏糖果，共同守护糖果世界和平的故事。

影片一开始，便交代了故事背景：在糖果世界，喜欢着糖果软萌、光鲜外表的人们，也同样被一些邪恶糖果所蒙骗。

邪恶糖果混杂在人群之中，并偷偷扩大着自己的势力。

直到女主和奶酪英雄们偶然发现了他们，一场与邪恶糖果的对抗计划就此开始。

他们以呼吁人们加入“善良派”的方式，警示人们，身边或许埋伏着“危险”，希望大家团结起来共同对抗坏蛋：

随后，奶酪英雄们与女主结成盟友，潜入坏蛋糖果的基地，正式宣战：

在经过激烈的角斗之后，奶酪英雄们战胜了邪恶糖果，维护了糖果世界的和平，人们的生活又回归平静。

到这里，影片亮出核心概念，作为结尾：Join the Good, Join the Goodness。

除了在剧情、画风上有对于英雄主义电影的借鉴致敬，影片中的字幕呈现和节奏卡点，也参考了常见的动作片的出现方式。

比如模仿电影出品公司的字幕，撰写了“真实芝士出品”的字幕：

以及常见的“以真实故事改编”的提醒：

到后面穿插于影片中的剧情提示：

以及产品信息标语，但同时也完全“揉”进了影片的奶酪英雄人设特点里：

本片的导演Hervé de Crécy，曾经获得过奥斯卡最佳动画短片奖。实际上，因为Babybel主打消费人群是孩子，他们在2015年就开始了奶酪“超级英雄”化的尝试：让奶酪们高呼着“Super Cheese”的口号，穿上超人标志的三角裤和披风；这为其后续继续创作奶酪英雄形象奠定基础。