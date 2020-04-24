腾讯公益动画《潘滚与威儿》，守护蓝色星球

潘滚与威儿

据外媒报道，当地时间8月6日，加拿大最后一个完整的北极冰架坍塌。而根据官方数据显示，仅在7月底的两天时间内，冰川面积就消失了40%的面积，比美国纽约曼哈顿的面积还要大。这无疑是全球变暖的又一个信号。

在这样的背景之下，腾讯与联合国驻华系统共同推出了公益动画片《潘滚与威儿》，呼吁大家加入「中国青年对话未来」公益行动，一起守护地球。

潘滚是企鹅的英语“penguin”的中文音译，威儿是鲸鱼的英语“whale”的中文音译；整支动画片也主要围绕着它们的生活场景展开。



如图所示，左侧这支鲸鱼就是威儿



如图所示，画面中央站在鲸鱼身上的就是企鹅潘滚

一开始，潘滚和威儿的生活十分惬意，潘滚可以坐在冰川上，看威儿在水中跳跃，大家的生活其乐融融；

直到有一天，它们的“家园”开始变化：气温升高，冰川融化，潘滚的生存受到威胁。威儿用力将冰川推到岸边，以拯救岸上的动物们；

原以为解决问题的威儿安然睡去，不料第二天醒来，威儿发现：自己好不容易推过来的冰川，开始融化了。

气温不断上升，冰川不断消融，水位上涨淹没了房子，和潘滚一样的企鹅的生存空间受到威胁。为了拯救它们，越来越多的和威儿一样的鲸鱼加入推动冰川的行动。

它们齐心协力将最后一块冰川推到潘滚面前，这时候的潘滚只有一小块冰川可以供它站立，岌岌可危。可是，潘滚还没得及上到这块新的冰川上，冰川就已经消融，融入水里。

孤立无援的潘滚向威儿发出求助，威儿让它跳到自己背上。

威儿载着潘滚，和其他鲸鱼、海鸟一起离开了这里，向远方前行，寻找新的生活地。

而在它们的背后，留下的是一座充斥着人类垃圾的“冰川”。

至此，视频主旨全部呈现：这是（被人类行为破坏掉的）冰山，但只是冰山一角。