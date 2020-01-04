Move Free益节×徐梦洁打造女团选秀，跨龄女团等你来pick

“女性是易受伤的生物，尤其是关节。”

这是项目之初，客户对我们说的话，也是Move Free益节推出新品强效骨胶原的初衷。

女性生来敏感，对于美，对于痛，皆是如此。她们被规训：操持家务，生养后代，常规性的磨损摧折她们的关节健康。她们被影响：生育、更年期之后的激素变化，让她们的关节损耗速度远远在男性之上。

日常的种种忽视，让她们的内在消耗，逐步带走外在的形貌芳华。

因此，Move Free益节作为专业关节健康品牌，希望借这次新品强效骨胶原上市的机会“掀起风浪”，引起人们对于广大女性关节问题的关注，帮助女性们重塑关节健康，人人都能#自由好关节，焕活内在美#。

#自由好关节 焕活内在美#

我们打造了一支跨龄女团

一直以来，关节问题都聚焦于中老年人群当中，想让人们将目光向上转移到更大范围的女性群体，我们就需要一个能够放大声量的“信号发射器”。

造一支女团，成为了我们这次的选择。

女团是一个能量与流量的集合体，她们处于风口浪尖，却又不断努力逆袭。从偶像元年的创1横空出世，到如今《乘风破浪的姐姐》席卷热搜，女团们一直在重新定义自己。她们以高强度的训练时长，收获业务实力和舞台表现机会，同时也积累了身体健康隐患，而关节就是首当其冲的身体器官之一。她们正是最好的“信号发射器”，将关于女性之美和关节健康的信号发射出去。

于是，我们邀请了刚刚从火箭少女队101毕业，dance实力+运动能力过硬的“小彩虹”徐梦洁，与3位不同年龄层的女性一起，瞄准出道成团，无惧年龄，迎浪而上。

任关节肆意冲撞，我自披甲上场

伤痛不该是勋章，放手一搏重拾30+高光





半百人生未成定局，大步流星舞台一聚

关节美力女团选秀大赛

以关节为考点，瞄准成团出道

有女团，自然有选秀。一场以“关节内在美力”为考核指标的女团选秀热血开赛，20+、30+、50+的女性登台竞技，3位关节导师犀利点评——

当选手们因为关节问题，而导致美力掉线时，徐梦洁化身选秀节目中的端水大师，以“小胶原”的角色，在关键时刻携手Move Free益节骨胶原，及时挽救选手们的关节危机，让女团成员们重拾自由健康好关节，重新焕活内在美力。

借势饭圈力量，传播女性关节内在美力

从官宣“小彩虹”徐梦洁成为Move Free益节关节美力大使至今，Move Free益节邀请了13位KOL在双微一抖平台联合发起讨论，号召更多的网友关注关节健康问题。同时，此次Move Free益节承包了魔都八佰伴外墙大屏1个月，连续投放本次主KV，为“小彩虹”徐梦洁应援，尽可能多地借力饭圈力量，挖掘更多的潜在消费群体，将本次营销战役持续扩散，收获了千万级的曝光量。

外在的自信魅力，需要内在的美力鼎力支撑。无论女性还是男性，无论老人还是少年，Move Free益节支持每个年龄阶段的人们，拥有健康好关节，愿更多的人行动自由，自在享受生活，畅享人生舞台。