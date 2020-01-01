联想推出《我在颐和园等你》番外篇，爆笑演绎智慧生活

《我在颐和园等你》番外篇合集

作为文化类综艺《我在颐和园等你》的“智慧好物推荐官”，联想近日推出了四集《我在颐和园等你》番外篇。每集片长一分钟，主要人物是乾隆、他的宠妃以及两位文臣武将。短片创意幽默，对皇帝的宫廷生活进行了演绎，并根据联想产品特性进行了相应植入。

一、朕想批奏折

乾隆勤政，每日批折子是例行公事，但大臣们上奏在他看来不是邀功就是要钱，加上折子又多，难免心生疲意。

一位老臣说道：我太难了，昨天熬夜写折子，皇上连看都不看一眼。

另一位揣摩出了皇帝的心思，就像给上司报提案、做展示一样，形式让皇上眼前一亮，才有被翻折子的可能。于是就有了一个可以随便折、还配有触控笔的“折子”。





二、朕想写诗

众所周知，乾隆爱写诗，有资料称他一生共写下4万余首诗，但质量欠佳也是公认的。这一集就用夸张的手法吐槽了乾隆诗作的质量。

看到清丽脱俗的荷花，乾隆不禁诗兴大发，一旁太监赶忙记下：

一朵两朵三四朵，

五朵六朵七八朵，

九朵十朵十一朵，

飞入草丛全不见。

其后，皇帝随堂小考，问大臣，“有谁还记得朕的第21300首诗啊？”皇帝的爱卿答了出来，还是熟悉的配方。

最后，爱卿亮出他的小助手：原来是一款可大量存储、支持远程访问、众人分享的云盘。随存随取三万首诗丝毫不成问题。





三、朕想6到飞起



两位爱卿约了皇上，和其他大臣开电话会。

武将先和西北将军连上了线，开始了一番职场人都熟悉的对话：“人都到齐了吗？都有谁啊？”奈何将军地处偏远，电话信号不好，武将只能对着电话嘶吼。

文臣说国库告急，想请皇上做一场带货直播。但是信号也不好，电话会迟迟开不起来。

皇上急了，“你们的手机都是2G的吗？”这时，他自己的电话响起，原来是一台联想折叠屏手机。

最后还有彩蛋：原来给皇上打call的，是问他要不要贷款。





四、朕想静静

皇上很烦。

文臣武将，一堆事等着他定夺；爱妃也不能冷落，前朝后宫事务繁杂，困在紫禁城里的皇帝烦不胜烦，想要一个人静一静。

还好联想进贡了一台mini龙辇（滑板车），下盘稳、可折叠，完美契合皇上翘班出宫、微服出游的需求。