喜茶上线灵感茶礼盒，武林宝典解密匠心制茶

近日，喜茶联手石川设计打造「喜茶局」灵感茶礼盒，并同步推出视频。该视频，讲述了主人翁阿喜为了探索精湛的制茶之术，而翻山越岭去寻访四方高人，并最终研制出4款好茶的故事。

视频开篇，以一本喜茶武林宝典引入主人翁阿喜的制茶故事。

在大兴于都市的喜茶局，有一位神隐于武林的造茶高手阿喜。阿喜为了探索精湛的制茶之术，不惜翻山越岭去寻访高人。一天，他偶遇了游走四方的隐侠阿汤。他向阿汤请教：“神侠，为何我苦练造茶功夫而不得？”。阿汤回应道：“山清水秀，天色正好，好茶自然而出”。

在得到阿汤的指点后，阿喜和一众造茶高手苦苦研习造茶方法。他们为茶树人工除草、施肥，用心培育。

终于，他们练功百日，有所进步。在众人云集的武林大会上，他们以茶会武，共推出四杯好茶：





第一杯：绿妍

花香鲜妍吸收了大自然的精粹

紧紧锁入茉莉花香



第二杯：桂花绿

香气馥郁

茶汤滋味鲜爽

回甘明显

第三杯：嫣红

激活多酚氧化酶

让嫣红花香更独特

入口更加甘醇顺滑

第四杯：金凤茶王

茶汤橙红透亮

喉韵回甘

成为喜茶局的招牌茶

视频末尾，随着书卷的收拢，阿喜制茶的故事暂告一段落。

以茶会友，以武论高下。「喜茶局」灵感茶礼盒，已在喜茶天猫旗舰店同步开售。

喜茶四款拼配好茶，金典灵感新生

1、绿妍

清澈干净，花香高扬

2、金凤茶王

厚实饱满，喉韵回甘

3、嫣红

香气清高，滋味甜醇

4、桂花绿

桂香馥郁，滋味鲜爽

产品包装及武林造茶宝典

1、产品包装

2、武林造茶宝典

收录喜茶文化连环画

化身武林高手穿梭茶园

探索匠心造茶绝技