考拉海购借势高考，疯玩谐音梗

原标题：考拉海购告诉你，万物皆可“谐音梗”

今年高考，考拉海购画风清奇，玩了一波谐音梗。以“高考拉你一把”作为主题，推出了考神表情包、高考万能福、考拉家族短片，把新一代考神——考拉打在了公屏上。

面对高考，年轻一代也难免要“迷信拜拜”。深谙Z时代之道的考拉海购凭借全网疯转的好运拜帖、表情包，成为了继爱因斯坦、柯南之后的新一代考神，全方位诠释了如何让“高考拉你一把”。

不仅谐音梗玩儿得6，考拉还非常贴心地准备了「高考万能福袋」助力考生。福袋的设计画风喜感应景，印着「天王盖地虎，全考985」、「宝塔镇河妖，全上211」等高考黑话，玩起了单押。用有趣的创意包装文具、湿巾、创可贴等考场必备品，考拉在一本正经地搞笑的同时，又拉了一波好感。

除了画风清奇的高考必备物，考拉海购还上线了一支广告片，通过一只长得过于高的「高考拉」，与高考话题制造强关联。（看片警告，你会猝不及防地接收长达3分钟的谐音梗。）

高考借势一向是品牌喜欢的曝光手段，特别想打入年轻圈层的考拉海购，通过此次campaign，再次表达了自身对年轻心态的认同。从愚人节的9.9卖真椰子，到现在的「高考拉你一把」，考生为了高考有多努力，考拉为了出位就有多使劲。搓搓手，一起期待考拉的下一波脑洞吧！