第31届台湾金曲奖释出形象片及海报，流动的金色生命力

来源：金曲GMA

第31届金曲奖颁奖典礼形象片

2020年，金曲适逢31，是一个世代的从0到1。

而在这充满考验的一年，我们都知道考验终会过去，如同新生必将到来，也唯有框架的溶解，才得以扩散、重塑出每份新的可能。

近日，台湾第31届金曲奖释出主视觉及形象影片，以“生命力”为主题，展现金曲奖兼容并包、百花齐放的精神。

第31届金曲奖 主视觉海报

我们泛指的「金」不是一种单色，而是由深浅组成的渐变色。

宏观的金色象征至高的荣誉，微观的金色具有多样性。远看是一座金曲奖奖杯，近看是由植物组成的繁盛花园。

在微观中，我们看见多元的生命力，象征你我犹如一个个原子共筑万千世界，迎向多元、共荣、百花齐放的社会。

新生·养分源于终雪的融解

光芒·在深渊中将更清晰可见

永无止尽的考验，是不断重生的飨宴

制作团队：

艺术总监 Art Director｜三页文 颜伯骏 Yen Po-Chun

视觉形象设计 Key Visual and Identity Design｜卢翊轩 Lu Yi-Xuan

典礼视觉影像统筹 Creative Agency｜二栖设计 27Design

视觉总监 Executive Creative Director｜林呈轩 Cheng-Hsuan Lin

宣传统筹 Marketing Director｜江江好有限公司 江成怡 Chiang Chiang

新媒体 New Media｜又琳 Yu Lin 苏丸 Won Zu