安达露西橄榄油：在一餐一食中找到自己的“身份”

原标题：中粮安达露西橄榄油：在享受一餐一食的过程中找到自己的“身份”

你有认真数过自己在生活中究竟拥有多少种身份吗？

在公司里，你是人人羡慕的精英白领；在父母眼里，你是永远都长不大的孩子；和朋友聚会时，你是活跃气氛的幽默担当；拿起相机时，你是热爱旅行记录万物的旅行家……

生活中我们无时无刻不在扮演着各种角色，每天都在多重身份里游刃有余无缝切换的你，有认真想过身份到底是什么吗？

下面这支由智合迈德Hugemed为中粮安达露西橄榄油策划并拍摄的安达露西橄榄油全新品牌宣传片告诉你答案。

一、宣传片主题：“身份”



在这个节奏越来越快的“速食年代”，忙于应付各种“身份”的年轻人无论做什么都讲求速度和效率，渐渐忽略了饮食健康，忘记了享受生活。

所以我们在强调品牌slogan“安达露西，有身份的橄榄油”这一基础上，立足于当下年轻人在忙碌奔波的日子里对生活品质和身体健康的渴望和追求，重新解读了“身份”的定义——无论你在外有多少种身份，回到家里，你都是那个离不开一餐一饭的普通人，其实身份就是做自己。因此，整个宣传片是以“身份”为主线来带出产品。

在繁忙的生活中，学会享受烹饪美食的乐趣，从选择一款高品质的橄榄油，到准备自己喜欢的食材，再到摆盘上菜……这个过程中让自己的脚步慢下来，在体会一餐一饭的幸福感中找到自我，热爱平凡生活，成就不凡品质，身份就是做自己。

视频文案 我们每个人

都有不止一个身份

是聪明能干的职场白领

是妈妈眼里长不大的孩子

是朋友聚会上调节气氛的幽默剂

是游历四方记录万物的旅行家

也是追求一餐一食极致健康的自己

体会地中海风味的热情

给每道菜注入灵魂

从陌生到熟悉

从无味到美味

热爱平凡生活，成就不凡品质

身份，就是做自己

安达露西，有身份的橄榄油

二、宣传片风格：真人拍摄+油画动画



为了给安达露西橄榄油精准卡位，实现差异化营销，我们也需要向消费者传递出品牌的精神理念，在消费者心中搭建起品牌印象，实现内容+视觉上的营销。

作为美食艺术的创作者，在安达露西橄榄油和美食之间，有一层深厚复杂的情感，那就是“艺术”。厨房里的火焰，对食物的切割烹饪，丰富的制作手法和多样的表达，每一步看起来都充满来自地中海的艺术感受，这一切都源自“安达露西”。

安达露西橄榄油源自西班牙橄榄胜地安达卢西亚，传载了西班牙的历史传统和文化内涵，也传承了中粮在中国20多年的橄榄油推广历程，源自橄榄好产地，旨在带给消费者来自安达卢西亚的品质之选。

因此在整支视频的创意中我们特别结合了安达露西橄榄油瓶身标签上的艺术感星空油画，在宣传片中穿插了地中海风情的油画动画来体现产品源自西班牙的艺术精神。

除此之外，宣传片中还融入了跳弗朗明戈舞的女郎来表现安达露西橄榄油的地中海特色，让地中海风情在整个宣传片中更加浓烈、更具表现力。

地中海风情油画动画和弗朗明戈舞女郎不仅能体现主人公享受做饭过程时的心理状态，也将安达露西橄榄油的自身特点通过一种更具艺术感的形式展现给了观众。

我们通过对中粮安达露西橄榄油slogan里“身份”的全新解读，去打造产品形象，为年轻消费者传递一种品牌精神，告诉消费者要学会享受平凡生活中的不凡，与消费者建立链接，树立良好的品牌形象。