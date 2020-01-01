天猫×单向街“三十而励”月历，每一页阅历都自带光芒

三十而已，宜重新出发。

正是翻过的每一页数字，使你成为了这个年纪最好的模样。

怀抱着对未来的美好期许，天猫超级品类日和单向街图书馆联合推出了“三十而励”线上主题单向历，希望接下来每一页的人生阅历，都将让你拥有更多发光的底气。

30天有30天的沉淀，30岁自有30岁的美。不紧绷，无添加，将时间的痕迹，转化为内在的力量，每一页阅历都自带光芒。

1、宜越夜越美

我的生命曾是一场盛宴，

在那里，所有的心灵全都敞开，

所有的美酒纷纷溢出来。

兰芝夜间修护睡眠面膜——1夜唤醒肌肤水活力

2、宜注入能量



生命是纯粹的火焰，

我们靠我们体内一个看不见的太阳活着。

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3、宜直面挑战

生活是一个感叹号

和一个问号之间的犹豫。

在疑问之后则是一个句号。

WIS隐形水润面膜——3重玻尿酸击退干燥

4、宜翘首以盼

如果你说你在下午四点来，

从三点钟开始，我就开始感觉很快乐，

时间越接近，我就越来越感到快乐。

御泥坊美白嫩肤面膜——5大植物美白精华

5、宜专注未来

世上的鲜花会相继盛开，

壮丽而不朽的事物会接踵而来。

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6、宜静待闪耀

是的，许多春天需要你，

许多星辰指望你去探寻它们。

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7、宜重振旗鼓

做一个世界的水手，奔赴所有码头。

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8、宜厚积薄发

大雨可以延迟我们到达的时间，

却不能阻止我们前进。

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