天猫×单向街“三十而励”月历，每一页阅历都自带光芒

三十而已，宜重新出发。
正是翻过的每一页数字，使你成为了这个年纪最好的模样。
怀抱着对未来的美好期许，天猫超级品类日和单向街图书馆联合推出了“三十而励”线上主题单向历，希望接下来每一页的人生阅历，都将让你拥有更多发光的底气。
30天有30天的沉淀，30岁自有30岁的美。不紧绷，无添加，将时间的痕迹，转化为内在的力量，每一页阅历都自带光芒。
1、宜越夜越美
我的生命曾是一场盛宴，
在那里，所有的心灵全都敞开，
所有的美酒纷纷溢出来。
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2、宜注入能量
生命是纯粹的火焰，
我们靠我们体内一个看不见的太阳活着。
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3、宜直面挑战
生活是一个感叹号
和一个问号之间的犹豫。
在疑问之后则是一个句号。
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4、宜翘首以盼
如果你说你在下午四点来，
从三点钟开始，我就开始感觉很快乐，
时间越接近，我就越来越感到快乐。
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5、宜专注未来
世上的鲜花会相继盛开，
壮丽而不朽的事物会接踵而来。
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6、宜静待闪耀
是的，许多春天需要你，
许多星辰指望你去探寻它们。
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7、宜重振旗鼓
做一个世界的水手，奔赴所有码头。
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8、宜厚积薄发
大雨可以延迟我们到达的时间，
却不能阻止我们前进。
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