我把这部动画短片看了10遍 , 发现了这些小心机

电影业沉寂了半年逐渐复工，尽管如此到了暑期档却并没有盼来往年的迪斯尼、皮克斯出品的动画片，虽是意料之中，但还是有一丢丢小失落。倒是最近看到一支叫《潘滚与威儿》的动画短片，让我们眼前一亮。

这个故事很简单，一句话介绍就是：南极暖化让可爱的小企鹅没地儿待了，它的好基友大鲸鱼独自远行，开始四处扑腾为小企鹅找新家……

抛开甲方爸爸的logo画面，这个故事的长度不过两分钟多一点。故事线也很简单，但恰恰是这部短片动画对“简单”的处理和呈现，让我觉得很用心。

先说画风，《潘滚与威儿》的画风乍看上去有点像小朋友的简笔画，线条拙拙的，场景也并不复杂，配色温暖但富有动态，有点像在看一本童趣的绘本。在大部分走皮克斯画风的动画小短片里，显得清新独特。

除了画风，片中许多细节的处理也让我们看到了制作团队的用心。接下来就和大家分享下在短片中，火眼金睛的我发现的有趣细节。

（建议先看完原片，再拉到下面看文章。）

故事一开场，一只鲸鱼从海面跃出，伴随鲸鱼叫声，小企鹅出场。画面的色调并不复杂，但是很有层次。

鲸鱼和企鹅嬉戏玩耍后，穿过一块小冰山，这里要赞一下转场，切换的顺畅自然。

接下来，鲸鱼来了一段自由泳，它穿过冰山的同时引出了片名。刚开始我觉得这是一个空间的过渡，后来看了两遍发现这其实是一个时间线的呈现，不信大家可以仔细去看，鲸鱼在向前游的过程中，每一次都有小企鹅出现，与此同时它游过的冰块却在一点点变小……

最后鲸鱼将小企鹅放在了一块稍大点儿的冰块上面，但是能看到周围几乎没有其它海冰了，这似乎也在暗示着小企鹅的处境。

夜幕中，鲸鱼游过的远方能隐约能看到海面上的漂浮物和烟囱排出的烟雾。但是这种对环境问题的揭示却并不打眼，这也是整支动画让我喜欢的地方，虽然是环保议题，却并没有落入环保题材的窠臼，而是将环境问题隐藏在故事中，甚至刻意要让你忽视似的，类似的处理后面还有许多。

在黑夜中鲸鱼游过灯塔。这时的灯塔还在正常运行，灯光照亮海面。

但后面当灯塔再次出现时，会看到灯光闪烁两次后最终熄灭。大海上的气氛也变得更加萧瑟。

另外值得一提的是，动画虽然全程没有旁白，但完全能感觉到角色的情绪，比如当鲸鱼第一次运的冰块融化在半路时，从它的表情能隐约看到它有点生气，但又倔强的掉头返回，萌萌的很可爱。

随后鲸鱼遭遇了一系列失败，它不断尝试，冰块却不断融化……这部分情节虽然只出现了一个场景，但是天光的变化能让人感到时间的流逝。

原本以为画面中的太阳、房子、灯塔只是丰富场景的点缀，但后来发现在每一次出现时，它们都有一些细微的变化，不信你们看——

在下面一张图中，右边的小房子和灯塔似乎被淹没的更多了一些。在它们之间，小鲸鱼还在奋力向前。

随着时间的流逝，上涨的海水，把房子淹没的更多了。

而这里，一些房子屋顶以下的部分已经全部被海水淹没。虽然夜晚降临，但是前面照亮海面的灯塔却没有再次亮起。

而下面这个画面似乎更有深意，黑夜之后太阳重新升起，明明太阳很大，也没有被遮挡，可是画面却没有阳光照耀的明媚感，反而是一片消沉的灰色。

在鲸鱼运送最后也是最大的一座冰山时，群鸟用翅膀一起为它撑起阳伞，太暖了。

透过画面的光影，冰块流汗，隔着屏幕都能感受到温度在升高。但这一切丝毫没有灾难感，反而看起来非常美好。

上面这个场景在影片中只出现了2秒，相信绝大多数观众第一眼都没有注意到，小鸟其实是站在轮胎上，而旁边还飘着塑料垃圾。

最后，小企鹅看着融化在海水里的冰块低着头，这里短片中色调处理，再次呼应了人物的情绪，沉郁下来。

但一秒之后，小企鹅看见远方的希望。

这个画面太美好了，小企鹅趴在鲸鱼的背上，鸟群和它们一起向前，让人完全没有预料到接下来的结局。

在片尾最后，会再次听到一声鲸鱼的叫声，还记得在故事一开始鲸鱼出场时的叫声吗？我特地拉回去又听了一遍，发现两声鲸鱼叫的情绪是完全不一样的，大家可以细细品一下。

整体来看，虽然这支动画片只有短短两分多钟，故事简单而纯粹，但是却有很多耐心寻味的细节，不论是画面中的小心思，还是点缀的音效，都是含而不露的，整个短片也一直试图将残酷的现实隐藏在美好的表象之中，很容易就让人忽略。但是当你带着有心人的目光回过头去看时，会发现结局早已在鲸鱼的旅程中一点点逐渐揭示了，就像最后那句字幕所表达的，那些你最终看到的现实，其实依旧也只是“冰山一角”。

最后，再插播一枚彩蛋。这支由鹅厂出品的企鹅动画片，里面的企鹅还真不是随便的一只小憨鹅，向制作团队八卦了下，他们竟然从口袋里掏出了1999年QQ的logo，原来片中企鹅正是以当时的QQ形象为原型创作的。二十年后，隐退的企鹅又重出江湖了。

1999年的QQlogo





影片中的小企鹅

二十年过去了，世界发生了很多变化，腾讯从一家创业公司变成了全球知名的企鹅公仔厂，而地球同样在历经巨变。在过去几十年中，南极一些区域的变暖程度是全球平均水平的3倍多，北极的气温更是在今年创下38℃历史新高，而有专家称在下一个20年，北极有可能进入无冰夏季。

下一个10年，20年，世界会变成什么样子？

我们希望：企鹅站在海冰上玩耍，不会变成只在动画片里看到的画面。