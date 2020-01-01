融创文旅品牌宣传片

分类栏目：用户体验 - 视觉设计

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策略与执行：

面对行业挑战，融创中国对行业精心分析，寻求融创文旅在文旅行业内的优势

通过对行业竞品品牌的区域布局，全国、区域

对行业竞品品牌的目标人群，儿童，家庭，全年龄

对行业竞品品牌的产业结构，单项主题游乐园，综合性主题游乐园，

综合性游乐旅游酒店公寓集成性文化产业

通过展示融创文旅的理性优势，达到传达融创文旅目标群体的感性利益诉

从感性的利益切入，用理性的优点支撑传播

树立融创文旅品牌形象“中国家庭欢乐供应商”

 

什么是欢乐？

欢乐是最美好的，来自内心最渴望的满足

 

小朋友并不是我们的第一目标群体，但她们代表着一种单纯，一种直觉

只有用最直接的东西打动最单纯的心灵，直击最想要的，就是击中他们最内心的

人小朋友的形象足以打动每一个人，无论是成年人，或是合作方

都会引起情感上的共鸣和关注

因为他们同样心存童真，一样被美好，孩童和梦想打动

 

魔法书的元素是“将梦想的快乐带入现实”的概念表现的更加准确，

用魔法构建梦想，创造欢乐，小朋友的角度，用魔法去实现每一个消费者的梦想，

实现每个成年人的梦想，就是欢乐！

 

 

创新：

小朋友来说，游乐园的一切，酒店和购物中心，融创文旅就像一个魔法世界

一切都那么神奇，带给小朋友无限的乐趣，魔法同样带给父母另一处购物休闲的魔法之地。

魔法是整个创意的核心，本片运用大量CG动画合成，与现实场景结合，达成真正的魔法世界。

作为打开魔法世界最重要的物品，从设计，制作充满了想象力，当小朋友打开魔法书，融创文旅魔法世界走进了小朋友的身边，

魔法的世界里，更多欢乐，融创文旅的每一个组成部分，水世界，雪世界，游乐园，酒店和购物中心，无处不充满了魔法欢乐

小朋友在魔法世界的冒险结束，困意让她合上魔法书，而融创魔法将继续环绕每一个家庭。

 

通过辗转全国各地融创文旅实地拍摄，全国范围寻找最适合的小演员，小演员和无数工作人员同程合作，

业内精英从两岸三地集结一起，历经一年半时间精益求精，横跨亚洲，与世界级剪辑大师在泰国合作完成制作

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