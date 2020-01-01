上海奉贤宣传片《奉贤制躁》，视觉配乐都好燃

今年8月，上海奉贤官方在微信公众号“上海奉贤”上，官宣了一组宣传奉贤区的视觉物料。

作为城市宣传片，这支名为《奉贤制躁》的宣传片，以青春潮酷的视觉风格，以戏曲与说唱相结合的配乐，从人文、美食、本土企业等各个方面全方位展示了奉贤区的区域风貌。

与以往印象中的宣传片不同

这群年轻人极富创意

将自己的从小到大的生活

与 made in 奉贤

融合进了歌曲和视频中

在一段段记忆中

展现了奉贤制造与奉贤人的

深厚情感



不惑之年的味道，带有小小的幸福，和年幼时小小乳腐一样，绵密且浓厚。——鼎丰乳腐



我的孩子，就在我家的地板上，继续玩我小时候玩过的玩具。——菲林格尔



小时候和同桌之间的友谊，是建立在一块橡皮上的，“给，你一半，我一半”。——晨光文具



年轻时喝酒我们总是赌气，长大了才明白，那也是品。——神仙酒



出嫁那天，妈妈走进我的房间，凑到我耳边告诉我“婚床上右边的枕头，是偏软的。”——水星家纺



爱美是女孩的天性，我最先学会的是妈妈教的护肤。——自然堂

这群年轻人说：

片中出现的，只是这个城市品牌故事的点滴碎片。每个城，都有自己鲜为人知的，却不经意改变人们生活习惯的产品和物件。致敬的，只是这个城万分之一的物，背后承载的，是百万城中人和造物者，从小到大的，记忆和味道，这是一座城，隐形的标签，作为传承旅途，由旧到新的见证者，我们有理由和使命，让更多人知道，这些品牌，都拥有一个标签：奉贤制造