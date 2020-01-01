老年人的自尊心，你知多少？

俗话说“30而立，70岁随心所欲”，导致我们理所当然的认为老年人比年轻人更豁达，但我们却忽视了，年纪在衰老降低老人身体机能的同时，也增强了老人的自尊心。

你知道吗？

重复了三次以上还是没听清的话，他们会假装听懂了。

即便走几步就大喘气，也不愿意乘电梯上3楼。

一些有失禁问题的老人，甚至不想跟子女接触

他们会默默忍耐诸多不适，而不是流露无助。

你知道吗？

并非心甘情愿，而是现实逼迫他们不得不服老。

对老年人最好的照护，是照护他们的自尊心。

BBDO上海团队以“更好照护，更好为你”为主题，给添宁ProSkin系列新品打造的影片。

作为全球领先的成人失禁护理品牌，添宁的FeelDry Advanced创新锁水干爽技术，能给肌肤更长效的干爽保护，可以很好解决失禁老人的护理问题。

而作为亲密的合作伙伴，BBDO上海团队从被照护者洞察入手，深度挖掘失禁老人脆弱、尴尬的内心感受，发现失禁老人会因自尊不愿子女亲近，导致子女在照护上的有心无力。老人们也常常因失禁而产生很多和肌肤相关生理上的痛苦。

然后从照料者的视角出发，以充满情感化的叙事方式缓缓铺陈，诠释其对于家中失禁长辈的复杂情感。其实父母的沟通并不难，给他们更多一份呵护，让他们更自信从容地面对生活。

添宁帮助解决失禁老人与其子女双方的困扰的同时，也在影片中充分体现了品牌具有温度的关怀者形象。

除了视频的感性产出，还从功能点出发制作了一系列平面视觉，结合照护中所发生的日常，用熟悉的场景、熟悉的日常来引起消费者共鸣­­，也方便消费者更好地理解产品的优势与特性。

在这次与添宁的合作中，BBDO上海团队充分感受到了品牌方对于老年失禁护理的专业储备。

（客户在片场亲自示范全方位的“护理技巧”）

通过这次Campaign，希望我们能打开多元的视角，在日常照护老人家身体健康和饮食起居的同时，也关注到老年人的自尊心，给他们更好的照护，让他们的老年生活更自信更从容。