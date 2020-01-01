雷克萨斯×FIRST青年电影展导演：用电影语言诠释驾乘感受

2020年夏，当第30万把雷克萨斯智·混动车钥匙被交付到车主手中之际，雷克萨斯和FIRST青年电影展携手不同风格、不同成长环境的两位青年导演，用各自富有特色的语言共同诠释了一个相同的命题：用电影的视听语言诠释东方日常生活的感受与雷克萨斯独有的驾乘质感，以更真诚、直接的方式传递出销售手册中难以表达的感受，将舒适、自在、安心、沉浸烙印在与雷克萨斯相处的每一刻。

1、第10届FIRST青年电影展最佳剧情片提名奖获得者张大磊

在内蒙古电影厂大院里“野蛮生长”的张大磊，用耳濡目染的艺术情趣还原了儿时的记忆。他的电影《八月》有着强烈的作者意识和电影的诗性，带领观者走进生活与记忆的内部。影片清澈、细腻、饱满、感人至深，流淌着对生活与电影的爱，每一个幽默或伤感的细节，都让日常闪烁起非凡的光芒。

导演张大磊镜头下的雷克萨斯NX驾乘感受：

二、第13届FIRST青年电影展最佳导演奖获得者顾晓刚

成长在富春江边的导演顾晓刚 ，用一部《春江水暖》展示了画卷般的江南日常图景。他擅长在世俗故事中呈现出高格调的庙堂之美，让我们看到中国人的生命精神与天地万物的节奏相通，山水与人伦无痕地融为一体。

导演顾晓刚镜头下的雷克萨斯NX驾乘感受：

一辆车对你来说，真正的意义是什么？我们相信，应该用感受来定义。

好的感受来自“先见”乘驾者的每一份需求。因先见，而感动。