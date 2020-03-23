遇见一个自己泡茶的杯子

从一个产品的品牌logo设计到产品形象、网页到最后的视频制作跟进下来。

北京云沏公司科技公司需要开发一款智能茶杯项目投入市场。通过极致的设计、创新的技术和完美的服务，引导更多人喜欢并爱上喝茶。云沏杯是一款与众不同的功夫茶杯！它既传承了中国传统的茶道精髓，又融入了大道至简和分享精神的设计理念。

Qi是一款与众不同的功夫茶杯！它既传承了中国传统的茶道精髓，又融入了大道至简和分享精神的设计理念。

中国茶道是一件特别考究和依赖经验的事情，即便日常饮茶解渴，要沏出心仪的茶味，也绝非易事。我们解构了功夫茶的全部要素，从放茶的克数、加水的分量以及泡茶的水温到每一泡的时间，融汇了科学与众多前辈的经验，从而形成茶方。

Qi正是在科技与文化的交融中荣誉而生。只要选择中意的茶方，放入茶叶，Qi便能智能感应并计算出相匹配的水量。创新的LED灯带设计，在您加水时将自动引导放入最佳的水量。适当的时刻程序便会控制自动下汤，在品尝茶汤的同时伴随的是丰富而温馨的提示服务。这一切，只为将泡茶变为一件极其简单又不失专业的事，入口的每一滴都始于原味。

自斟自饮与济济一堂的情景穿梭，百态人生与万千茶方的交相辉映，幻化而成了茶道之美。Qi可以数据化并记录你日常的茶方，通过App与世界各地的用户分享最得意的茶道之作，虽远隔万里却可体验到ta近若咫尺的独门茶艺。分享，在以茶会友中发现更多乐趣。

Qi非常注重安全与健康，高硼硅玻璃杯身，原料上根本保证了每一口茶汤的纯净，真正无损茶汤本来的味道。在产品结构上，Qi遵循可接触的部分都可拆解和清洗，最大程度满足各种苛刻要求。

如果您有进一步的需求，我们提供的Pro版本。泡茶伴侣“恒”。让您随时随地拥有上下1度的精准控温能力。不论是获得适配茶方的水温，还是长时间保存，都游刃有余。只因“恒”是一支坚定执行的忠实保温杯。

Pro版的魅力不止于此，中国古代的“竹简”给予我们灵感，将Pro版的竹简式包装展开便是茶台，它既提供了携带茶品的空间，又解决了丰富茶具的置放，局促中井井有条、收放自如。榫卯设计和磁吸结构的应用，简单几步将一切轻松收纳，从此潇洒出行。

茶有道，沏有方。

最初网页版

整体效果图

产品说明

QI杯：智能泡茶器

预装茶方：默认出厂茶方，该5种茶方可以通过app进行替换，从app中的云沏有方、我的茶方或我的下载中选择替换。

自由泡模式：用户不喜欢预装茶方，想按自己习惯泡茶选择的模式，该模式泡茶一切靠手动模式。茶杯工作内容是记录用户的泡茶动作并形成茶方，同步app后用于分享茶方或替换默认茶方。

2.1 产品概述及目标

中国是茶的故乡，中国人饮茶，据说始于神农时代，少说也有4700多年了。中国人讲“柴米油盐酱醋茶”，可见，茶在中国人的生活中是不可或缺的必需品。

但是随着生活节奏的加快，人们很难有时间去静静的泡茶。通常都是一个玻璃茶杯，仓促的放上几片茶叶喝上一整天，这种错误的饮茶方式并不能把茶的芳香和口感完美释放出来。

正确的泡茶是比较讲究的，茶叶和水的比例，泡茶的时间，甚至是泡茶的水温都有要求。

另外中国人饮茶讲究一个“品”字，在百忙之中泡上一壶浓茶，择雅静之处，自斟自饮，可以消除疲劳、涤烦益思、振奋精神，达到美的享受。然而现实中又没有足够的时间让我们去认真泡茶，所以这一块需求成为市场上的空白。

互联网的发展，科技的进步，加上父母工作繁忙，导致最新的这一代人，如00后可以接触到各种新的事物，相反对于我们的传统文化变的不那么了解，即便他们对茶文化有一定的兴趣，也没有一个输出口来起到正确兴趣引导作用。我们需要一款智能泡茶产品使更多的潜在消费者不断增长茶文化的知识更新，成就更多的饮茶爱好者。

综上所述我们需要开发一款美观，便携，智能的自动泡茶杯。泡茶程序由大师根据不同的茶编写的茶方驱动。可控部分为茶叶和水的比例、泡茶时间、自动茶水出汤等。

2.2 产品针对人群

1. 人群的年龄段在25-40岁之间。

2. 欣赏水平和性格是喜欢简约外观同时又比较文艺的人群。

3. 功能需求是喜欢饮茶，有可能懂茶，有可能不太懂茶，但是都有泡茶需求的人群 。他们的目的有可能是经常出差或旅行需要便捷的饮茶工具，又或者有健康或者放松需求的人群。

4. 收入在白领甚至是金领阶层，对生活有一定的品质追求。

5. 地域优先一线城市并偏广州一带，二线城市在后续成熟后逐步铺开

2.3 产品卖点

1. 具有称重功能，能够精确得出茶叶的重量和水的容量，智能提醒消费者最合适的茶水比例。

2. 茶方由有名望的茶叶大师亲自编写，不光对茶水比例，泡茶时间有明确标准，还对泡茶的水温，甚至二泡三泡中不同的泡茶时间有明确规定。让你坐在家中就能轻松享受到大师泡茶的水准。

3. 使用便捷，只需放入茶叶（不得超出最大放茶量），便可以自动计算出合适的水量，并按照提示放入合适的水，其他的就由茶杯全自动完成。等茶叶泡好后有声音提醒。

4. led灯带通过进度条的方式，清晰明了的告诉你离最佳放水量的进度关系，以及泡茶的剩余时间进度。

5. 触摸式控制，向左滑换茶类，向下滑茶水出汤（自定义模式下），便捷直观的控制方式让人们更容易熟悉产品。

6. 如果有自己的喝茶习惯，可以使用自定义模式，智能杯智能记录你的习惯，同时上传到手机，通过app设置把你的习惯茶方设置到杯子中，下次喝茶的时候就能随意调取。

7. 通过蓝牙连接手机app，可以获取更多茶方，也可通过扫描茶叶的包装二维码从服务器上搜索针对该茶的茶方。

8. 高档的木质包装盒既充当了包装盒的身份又充当用户在携带QI杯的保护容器。既减少了成本又增加了逼格。

产品屏幕界面显示示例