《纽约时报》拍了支MV？

最近，《纽约时报》再次延续“真相”的广告主题推出一支该系列第四支广告片「The Truth Is Essential」（真相至关重要），短片依旧由代理公司Droga5操刀完成。

与之前三支短片不同，这支片子没有为大家讲述一个完整的故事，而是用《时代》杂志上刊登过的100多张新闻照片来展现当下生活中各热点话题，包括政治、疫情、环境、教育等全球性问题，也包括娱乐、文化、烹饪等民生类新闻，以此来展现《纽约时报》对于新闻关注的广度和深度，提高人们对《纽约时报》新闻业的认识，国家大事身边小事，所有的新闻都能在《纽约时报》上看到。

短片的背景音乐来自爵士歌手Makaya McCraven的歌曲《Requests》，流畅卡点的剪辑让图片、背景音乐以及键盘敲击声三者之间过渡得天衣无缝，整支短片节奏感十足，通过轻松的氛围让人们感受到新闻其实并没有大家想得那么严肃、刻板、遥不可及，它就发生在每个人身边。

关于这支短片，Droga5的创意总监Toby Treyer-Evans表示：“ 与其说是广告，我们更希望这支短片是一支MV，我们选择爵士乐作为背景音乐是因为它的高低起伏的节奏和人生非常相似，高低起伏的旋律仿佛跨越人生的每个角落，无论高潮或低潮，快乐或悲伤。这首歌与短片内容高度契合，能够准确地传达出品牌这次传播的主题。”