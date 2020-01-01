天猫国际×哈利波特：带你发现生活中的魔法时刻

原标题：天猫国际：重返霍格沃茨，长大了也可以继续做魔法梦

梅林的胡子！还没收到猫头鹰送的信，我怎么就长大了呢！？

01

「大难不死」的项目

电影《哈利波特与魔法石》修复重映，也顺带修复了一众巫师的童年记忆。

年初开始，重映的消息就满天飞。巫师们像盼猫头鹰来信一样盼着，但准确日期却始终飘忽不定。

LxU在三月末就受天猫国际的邀请，开始悄悄为返校做准备。终于在九月一日霍格沃兹开学之前，等到影院复苏，修复版重回大荧幕。迟到的项目，也跟大家见面了。

筹备初期，梳理 brief 的现场仿佛大型巫师集会。

虽然第一部哈利波特电影国内上映远在 2002 年，但每个人都能清晰记得与它结缘并一路成长的故事。

于是，算是哈迷们无言的默契，「魔法伴我成长」的主题顺其自然地敲定了。





02

魔法世界领路人

在讨论故事脚本时，我们惊喜地发现，每个人回忆起第一次接触哈利波特的场景，都少不了爸爸妈妈的身影。如果说哈利波特为我们创造了魔法世界，那么爸妈就像是「海格」的存在，是带我们进入魔法世界的领路人。

所以，故事便决定以成长为线索，讲述了两代人相互守护魔法梦的故事。

片中很多处都设计了童年与成年相呼应的故事，两次电影票的呼应：

小时候爸爸带回的礼物，与长大后天猫国际带来的妙物相呼应：



每一帧都在强调我们的心声：长大了，也可以继续做魔法的梦！

Always！





03

重返魔法世界

攥着哈利波特这个世界级IP，同时也意味着将面临世界级严格的审核，但广告就是在有限的环境中创新。限制？没在怕的！

新版 KV我们将旧海报巧妙融入现代的影院场景，由此突出电影重映的信息点。

同时加入「带来魔法好物」的天猫国际机长，以及「父女」元素呼应片子。两人一猫排排坐，一起重返魔法世界。（背对大家的镜头也算是一个小小的致敬，是否让你想起了哈利面对厄里斯魔镜的画面呢？）





04

四个学院

拍立淘可以说是淘宝里的对角巷，藏着非常多新奇的体验。

这次我们也在淘宝设置了神秘钥匙，只要输入关键词「魔法伴我成长」，就能开启隐藏入口，通向霍格沃兹城堡，体验不一样的哈利波特游戏。

相信每个哈迷都已经做过无数个分院测试。小时候都想当霍格沃兹的学生，但长大后就不一样了，做一个学院的学生已经满足不了我们。

这次我们设置了一个「集徽章」的互动游戏，通过VR手势识别，将现实魔法与幻想魔法跨次元结合。

结果页还有电影经典台词的彩蛋，你还记得哪一句？





05

人间魔法手册

借着这次联名的机会，天猫国际也为大家提供了很多「魔法好物」：哈利波特的正版联名产品，以及功效堪比人间魔法的快速强效产品。

产品海报的设计，以魔法书作为载体，彩墨的画风突出神秘感。

06

制造魔法的人类麻瓜

项目跨度时间太长，还好我们保留些作案记录。在脑海中还原，这些照片好像也又重新动了起来。

掉进兔子洞的视角，可惜最后没有出现在final中

捕捉到了监视器被魔法干扰的一瞬间

小演员表情表情多到堪比小赫敏

凌晨杀青后，麻瓜们从魔法世界回归现实

2020 年过得很魔幻，我们希望有倒转时光的魔法，让今年从头再来。

但就像罗琳女士说的，「我们不需要魔法的力量来改变世界，改变世界的力量存在我们的体内，我们该做的事应该是激发这些能力，让世界变得更好。」

魔法不能用来逃避现实，而是给了我们更多的可能性。

最后，在评论聊聊你在霍格沃兹上学的故事吧~