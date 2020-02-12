饿了么 × 肯德基：在太空上点外卖是一种什么样的体验？

7 月 24-26 日，肯德基在饿了么 APP 上演了为期 3 天的超级品牌日，联手上线 Beta 版本的「太空外卖」！

随着太空科技的发展，越来越多的人将有希望进入太空，由此萌生的「太空巡游」、「太空餐厅」等新兴概念开始被提出。人类历史上的「外卖之光」——饿了么平台，携手地球上的「美食之光」——肯德基，在最近天文热之下携手预演起一场「太空外卖」服务！

曝出神秘暗号，制造悬念引流

7 月 24 日，@肯德基 官微发布了一段鹿晗的片场秘密小视频：他偷偷地告诉了大家一段神秘暗号——【0725】。

恰似平地一声雷，这个不起眼的悬念小视频引发了各种猜想，率先炸出了一大群品牌和鹿晗粉丝的注意，他们成为进入饿了么的种子客流。

进入太空互动，e 次元点外卖

循着鹿店长的指路暗号，在饿了么 APP 的搜索框里，鸡冻地输入了【0725】。

炸！就是这么突然！首页界面闪屏晃眼，「蓝骑士」饿小宝骑着机车酷炫炸街，招着圆圆的小手，带我们穿梭了一段黑科技感的空间赛道。

【1st Station：大牌空间站，强力引流会场】

【2nd Station：次元补给所，抽奖互动】

【3rd Station：燃炸 Battle 场，引流直播场】

「静」舞团炸街直播，燃炸带货

三位街舞达人@Nikki 陳妍臻-official （代表 K）、@穆童-FunkyTomin（代表 F）、@钟晨 G-CO（代表 C）组成的「KFC 炸街食刻」组合，与李静上演精彩「静舞团」！

直播间内，受人瞩目的还有肯德基重磅新品——肯德基川香麻辣小龙虾！另外还有炸鸡+啤酒登场助阵，在街舞引燃的现场氛围中，高能带销！

直播后，「KFC 炸街食刻」组合的创意炸鸡舞，与虚拟次元的霓虹特效高度融合，恍然以为未来科技附体，炸鸡舞的小视频在网上又掀起了一波高潮，持续引流进饿了么的会场内。

饿了么开启 e 次元食刻

为品牌定制高品效活动





在饿了么与肯德基这波的超品日合作中，饿了么创意团队希望发挥创意的能力，为站内的会场页引流更多的年轻客群，并且减少用户体验中的跳失率。



围绕这一套创意的 H5+会场，团队又结合品牌的资源（如明星鹿晗），以及直播和 KOL 资源，设计了一套串联般的「站外引流+站内会场」整合链路。

带着产品式的思考，决定在传统的会场页前，设计一场燃炸的穿梭体验。给吉祥物饿小宝赋予多种造型和能力（蓝骑士、宇航员、街舞舞者等），由酷盖感十足的它带着用户体验炸街「食刻」，融入匹配的音效、音乐、动画和真实感爆棚的视效，这个动画 H5+会场页获得了比普通会场页更小的跳失率，并成功引导了下单。

最后，送上一组饿小宝的酷盖表情 gif，期待你与我们一起体验更多的饿了么 × 品牌高定 e 次元「食刻」！