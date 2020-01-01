不加班的七夕，更加感人

「七夕」向来是重要的品宣节点，各大品牌都要借势刷刷好感度，主题也都大同小异，多为儿女情长天作之合。

对于广告和媒体从业人员来说，七夕节这么大的节点，往往是要加班的，劝别人你侬我侬，反而自己却孤单加班。

讯飞智能鼠标就洞察到了这样一种场景，发布了一套与众不同的七夕主题海报——“愿天下有情人都不加班#，关注996福报的职场人群，说出他们内心的悲凉底色，希望他们能早早下班，赶紧去谈情说爱。

「别人幸福一脸，我们忙到一点」

「人家甜蜜画圈圈，我们揉揉黑眼圈」

「人家成双入对，我们孤独翻倍」

海报的宣传主题和产品价值点也结合的非常自然：使用讯飞智能鼠标，一分钟输入400字，再长的会议记录也可以很快搞定，可以留出更多时间写情书。

有温度的科技，是让有爱的人享受生活，不被加班困扰，不但七夕不加班，最好每一天都不加班。本次话题#愿天下有情人都不加班#的传播联合了众多微博蓝微同步发布，如TCL电视、中国联通、联想华北、苏宁电器等知名品牌，利用企业蓝微对内的影响力，精准的将信息传达给职场目标用户。