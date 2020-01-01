宝马×《时尚芭莎》为新款车型著书立说，开启时空档案

时尚圈中有个公认的常识：倘若想要了解一个悠久品牌的过往奥秘，Fashion Archive 是不可错过的首选之地。对于拥有百年深厚历史的时尚品牌来说，Fashion Archive 不只是个收纳历史的空间，它更是每一代作品背后文化、技术与故事的重要载体。

而这股Archive风潮，也早已悄悄刮出了时尚圈。近日，最先嗅到Archive风潮的宝马就选择将自身经典的时代ICON —— BMW 3系的历代演变记录在册，以此成就未来灵感，并致敬着每一个黄金时代。此次，它携手《时尚芭莎》，与中国超模贺聪一起翻开了于时代演变中不断更新的“THE 3 时空档案”，共同回到了BMW 3系初诞生的1975年，以全新BMW 3系为线索，探寻BMW Archive的历史奥秘与不变初心。

一、BMW 3系，始于1975

它是ICON，亦是时代的符号与象征。





1975年，一辆日后被载入“时尚档案”的BMW 3系诞生了。在这镌刻了无数经典瞬间的20世纪70年代，先锋艺术迎来了盛世时代。

70年代，不仅是BMW 3系诞生的年代，更是时尚行业兴起的重要节点。这个年代的设计师们将人类的服装与生活，都以时尚的方式重塑得更加新颖。

而诞生于这个时期的第一代BMW 3系E21（1975-1983），则被赋予了纯粹的驾驶信仰。后驱和运动型底盘，令它成为了富有独特驾驶乐趣的豪华座驾。作为运动型豪华轿车的代名词，它引导着时代运动狂潮的突飞猛进。自诞生之日起，即引领潮流。

飞驰于时代河流之中的它，不仅标记着先锋的诞生，也见证着时代的先行。而此后的每一代BMW 3系，也都如同第一代一般，成为了能够象征时代的ICON。

二、BMW 3系，代代经典

这是属于摇滚的年代，第二代BMW 3系E30（1982-1994）在重金属狂潮的盛宴之中尽情畅游。这一代，BMW 3系以敢想敢做的硬核存在让时代为之欢呼。

意大利世界杯隆重开幕，第三代BMW 3系E36（1990-2000）也在这时拥有了更为缤纷的运动灵魂。这一代，BMW 3系目睹了昂扬的斗士们在世界杯绿茵场中群雄逐鹿的肆意奔跑，激情却又不失优雅的运动风格与令世界为之激昂的足球一起，冲击了整个时代的风潮。

时至世界篮坛的黄金年代，第四代BMW 3系E46（1997-2006）以50:50的黄金配重比，让自身的运动天性得到了进一步释放。这一代，BMW 3系见证了天赋异禀的殿堂级巨星诞生，同时也让偶像的荣光在世纪交替中熠熠生辉。

千禧年的到来，令时尚界限开始不断交替改写。第五代BMW 3系E90（2005-2013）却在这股浪潮当中如鱼得水。这一代，精通前卫视觉语言的BMW 3系以科技设备装饰自我，由里及表地脱胎换骨，让世界看见了时尚的再度进化。

而第六代BMW 3系F30/F35（2011-至今）则在移动互联科技日新月异的时代依旧行于先锋。这一代，BMW3系无惧时间维度的不断刷新，创新魅力能即刻被大众所感知的它，让驾驶乐趣在移动时代焕发出了更多无尽魅力。

时光引路，从第一代到第六代，BMW 3系一直以其内外兼修的感染力向我们诠释着时代ICON的魅力。如今，承载着经典三系跨越45年传奇历史的第七代全新BMW 3系G20/G28（2019-至今）超越期待而来。

三、全新BMW 3系，时空之中历久弥新

每一代THE 3都是时代的ICON，全新BMW 3系也不会例外。

饱览了THE 3时空档案后归来的我们，不难发现第七代的全新BMW 3系在凝聚了先锋科技的同时，依旧以其特殊的时尚美学传承着THE 3的经典DNA。运动豪华基因贯穿了时代脉络，融合前沿科技致敬着过往的每一个黄金年代。

汽车与时尚密不可分，BMW 3系的时尚语言中也一直凝聚着每个时代独具象征意义的符号与特点，诞生于创新年代的第七代全新BMW 3系自然也紧跟当下的Archive风潮。

第七代全新BMW 3系G20/G28汲取并复刻了THE 3的经典DNA，并且引入了全新的设计语言：这一代，THE 3仍然传承了富有驾驶乐趣的50：50配重和运动型底盘，并且复刻了第四代BMW 3系E46灵动双眸的耀目观感，在这之中又融入了全新的“整体式”双肾格栅设计，还原E21“连体式”格栅设计的ICON锋芒。

在致敬经典的同时，也使流畅线条与精准比例优雅碰撞，将动感与美感融于一身，运动豪华美学就这样即刻展现。 一如以往的运动型外观，也彰显着BMW 3系于诞生的45年间一直是运动豪华代表的辉煌历史。

正如Fashion Archive中所记载的每一件传奇单品一般，THE 3时空档案中的每一代BMW 3系也都是时代ICON。如同再次登上时尚舞台的Archive服饰一般，全新BMW 3系同样是连接着过去&现在&未来的时尚经典。

时尚的内涵不被流行左右，如果说Fashion Archive的风靡印证了人们对于传奇设计的认可与追求，那么BMW Archive中历代传奇的呈现则向我们展示了时代ICON的经典传承。一如过去六代传奇，第七代全新BMW 3系G20/G28也将成为这个时代独具代表性的符号与象征。

这，就是ICON。自诞生，便为先锋。以自我，命名经典。BMW 3系，始于1975。

素材来源：时尚芭莎