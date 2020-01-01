这波怀旧，满分！一点资讯携KFC打造“慢味报刊亭”主题快闪店

关于报刊亭，你都有哪些最难忘的记忆？

一位气质不俗的大姐姐，在街访中说：“几年前或是十几年前，获取信息的一个重要渠道，我很喜欢报刊亭！”

8月29日，一点资讯携手肯德基在北京龙湖长楹天街购物中心启动了为期一个月的“慢味报刊亭”主题快闪店，通过趣味化场景营销为受众提供“快资讯慢阅读”的沉浸式体验，同时呼吁人们在快节奏的工作和生活压力下，慢下“一杯茶”的时间，细细品味高品质内容带来的精神富足。

快闪店是一个舶来品，具有强创意输出、周期较短以及通常设立于成熟商圈等特点。此次一点资讯与肯德基联袂打造的“慢味报刊亭”主题快闪则是在大众概念中的快闪店基础上添加了“怀旧味道”，在新鲜感、设计性、趣味性之外，通过自带话题性的“报刊亭”元素吸唤起受众的旧时记忆，建立顾客与品牌之间的有效互动，引发了一轮病毒式自传播，不少行人纷纷被店铺吸引，驻足体验并拍照分享到社交平台。

走进这间颇具年代感「慢味报刊亭」，仿佛进入了一段色彩温暖的老电影中，每一帧都在述说传统报刊亭的人文韵味。

秩序陈列的报刊杂志和老物件，瞬间勾起曾经的回忆。那本时尚启蒙时最爱的《嘉人》，小时候偷读的《故事会》，爷爷看过的《人民日报》，提醒着你有多久没问候过远方朋友的老邮筒，带有一个时代印记的手机电话卡……在《我与报刊亭的故事》主题故事墙前面，店里的客人书写下他们过往岁月中与报刊亭的小故事。此外，店中的互动小游戏环节还设置了免费甜品劵领取，邀请来到的客人用一杯奶茶的时间，细读记忆中那些难忘的读物。

此外，为配合「慢味报刊亭」场景化的内容，一点资讯还在线上发了一波怀旧感十足的海报，利用手机电话卡、热气腾腾的烤肠以及一个时代中人均必备的《读者》等“记忆”元素，勾起人们脑海深处的回忆和分享欲。

特别是关于报刊亭的街头采访，满满都是颇具年代感的回忆杀。从最后一次去报刊亭买东西的记忆，到最喜欢去报刊亭买杂志的小往事，从回忆中最爱买的那本书，到报刊亭越来越少的小失落……这条简短的街访里，大到满头白发对报刊亭感情深厚的老者，中到对报刊亭记忆犹新的青年，小到不知报刊亭为何物的儿童，承载了好几代人的城市人文印记。

数字化经济时代，大众的阅读方式和阅读习惯，越来越呈现出快餐式、跳跃式、碎片化的特质。分布在城市各个角落的报刊亭，正在被这个时代终结。但人们对优质内容，优质生活的需求，并未因此减少。基于一直以来对优质内容的追求，一点资讯希望通过搭建“慢味报刊亭”创意快闪店，在满足人们文化怀旧的同时，表达出快资讯时代下慢阅读的意义。

通过双方的创意输出，一点资讯再现了一个时代的记忆中，城市报刊亭的人文印记。在场景化内容的表达中，传递了专注优质内容的品牌属性。随着技术的发展和时代的变迁，报刊亭虽然消失了，但是像一点资讯这样的聚合性内容平台正在承担着报刊亭的功能。KFC推出了更符合年轻人消费习惯的奶茶九龙玉盏，延伸传统茶文化。好的内容需要慢慢阅读，好的味道需要慢慢品味。

高品质内容在一点资讯平台已表现出强大的生命力，优质内容呈现价值回归趋势。未来，一点资讯将继续围绕“越来越好的内容”，为更广泛的用户群体输出优质内容，打造“高品质”内容定位之下的生态联盟矩阵。