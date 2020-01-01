Gucci携手日本插画师推出童装系列，画风有点怪诞？

说到童装，相信大家心中想到的基本都是介个样子的吧：

颜色鲜艳明亮，款式可爱简单。男孩配上吊带裤、小西装装个小大人，女孩肯定喜欢蓬蓬松松的蕾丝小裙子啦。

然而，等到我们这辈当爸爸妈妈了，时下的童装也变了画风。

最近Gucci携手日本插画师樋口裕子推出了2020童装系列，主题为“樋口裕子的奇幻世界”，内含上装、裙装、裤装、包袋等几十件儿童服饰单品。

虽然猫猫很可爱没错，但是新系列插画风格，确实令人有丝丝迷惑……这，仿佛不是我们小时候看过的迪士尼动画、安徒生童话的风格，而是带有一些怪诞和暗黑的气氛。

一、Gucci 2020春夏童装系列，

展示日本风格的奇幻世界





4月1日，Gucci正式发售与日本插画艺术家樋口裕子（Higuchi Yuko）的联名合作系列童装。在“樋口裕子的奇幻世界”里，画师笔下天马行空的拟人化小动物图案与Gucci的品牌元素融为一体。毛茸茸的猫咪、兔子，背着电吉他的鳄鱼，繁复精美的灿烂花朵，还有浩浩荡荡的动物出游……这些一笔笔细致勾勒的动物元素，无一不被设计成服装上的点缀，画工精细到你不必凑近都能看到猫咪和兔子身上根根分明的毛发。

Gucci x 樋口裕子的合作款童装系列，在4月1号抢滩登陆日本新宿伊势丹百货，整个区域都被布置成了可爱的童话动物王国。

不少网友也在社交媒体平台上秀出了自己购入的新款单品。

在Gucci x 樋口裕子的合作款卫衣、连衣裙、裤装、围巾、鞋履、包包、帽子等单品中，下面这些有趣的元素超超超吸睛，值得细细品一品。

1、Gucci Logo





品牌x艺术家的联名合作系列，最让人期待的就是品牌元素的新变化啦！

在2020春夏童装系列，樋口裕子重新设计Gucci的经典英文Logo，并有机地融入包包、鞋履、外套、帽子等单品中。

其中，背包、托特包、邮差包、腰包共4种经典包包款式被选定，缩小尺寸、改良版型，使包包更适合儿童使用和携带。迷你版的包包制作也丝毫不含糊，Gucci经典双G印花铺底，印有由樋口裕子操刀设计的特殊Logo，色彩绚丽梦幻。

本季儿童、幼儿鞋履涵盖运动鞋、拖鞋2种款式，鞋面采用GG Supreme高级人造帆布精心制作而成，配有亮眼的红色橡胶鞋底，形成鲜明的撞色效果。

外套则以黑色为主色调，更能突出布料上“Gucci Higuchi Yuko ”的联名印花。棒球帽也沿用了Logo、印花与大红配色的主题风格。

2、猫咪元素

猫咪是樋口裕子笔下最常出现的插画形象之一。

在本季的儿童卫衣和T恤设计上，樋口裕子将猫咪拟人化为一个抱着鸟儿的公主，动物世界中的敌对关系在此消失得无影无踪。它们伫立在鲜花遍野，菌类丛生的奇幻森林里，仿如上世纪巴洛克油画中的人物一般，优雅从容地看向前方。

3、兔子元素

在围巾、卫衣、T恤、背心、包包等若干单品上，都有兔子的身影。它们更加乖巧温顺，手捧鲜花，或者化身为猫咪的坐骑，好似《彼得兔》一般天真无邪。

4、其他动物





浣熊、鳄鱼、树精也纷纷赶来，出现在连衣裙和T恤上。这些小动物或是高举“Gucci”旗帜威风前行，或是气势汹汹举起石头，活灵活现、饶有趣味。

除此之外，Gucci还发售了一些日本限定款服饰单品：

Gucci童装上这些略带诡谲气息的童话风插画，也是对品牌2020年时装风格的呼应。2月19日，Gucci在米兰发布2020秋冬大秀，秀场仿佛一个充满洋娃娃和音乐盒的玩具屋。模特身上复古、华丽、梦幻的巴洛克童话风格成衣，精准诠释了Gucci眼中的童话梦。

二、和Gucci两次合作出童装的日本插画师，

什么来头？





这并非是樋口裕子第一次和Gucci合作，在2018年春夏，樋口裕子就与Gucci进行首次联名合作，为新一季童装进行整体设计。甚至在位于佛罗伦萨的Gucci花园里，樋口裕子的插画也被装饰为壁画。

那么，这位和Gucci两次合作出童装的日本插画师，究竟是什么来头呢？

居住在日本东京的樋口裕子，毕业于日本多摩美术大学油画系，以极具辨识度的怪诞画风走红网络，她擅长以细腻的笔触捕捉动物的神态和瞬间，并加之自己天马行空的想象。

作为一个不折不扣的猫奴，樋口裕子以画猫咪见长。

她笔下的小动物，充满了《爱丽丝仙境》般梦幻和神秘的气息。她曾说：“我喜欢从充满岁月痕迹的古物中寻找绘画素材”，因此她的童话世界并非完全单纯空洞，而是稚趣与怪诞共存，华丽与诡谲共生。樋口裕子表示，自己除了猫咪以外，还喜欢“描绘章鱼，也喜欢兔子那种似乎带点坏脾气的感觉。喜欢有鳞片，造型散发魅力的穿山甲、犰狳和海洋动物，也喜欢那些有尾巴的动物。”

樋口裕子也是最受品牌欢迎的日本插画家之一，曾与资生堂、Uniqlo、EmilyTemple cute、MELANTRICK HEMLIGHET、ahcahcum-muchacha、palm maison等许多知名品牌跨界合作。

三、为Gucci作画的插画师们，

风格都很前卫





与樋口裕子的合作，是否让你对Guuci的风格有了更丰富的认识呢？不要惊讶，Gucci历来就喜欢和多样化的艺术家进行联名合作，他们的共同之处在于前卫、独立、繁复，且极具个人特色。从去年春夏Gucci发售的新款香水AcquaDiFiori的设计便可知。为了这瓶香水，Gucci一次性邀请15位插画师为香水作画，描绘她们对这瓶香水的感受。

@feegreening

@joymiessi

@amber_vittoria

@nouriflayhan

@phannapast

在严肃高冷的奢侈品牌中，Gucci可谓是个不折不扣的“疯小子”。

尤其是从2014年，Alessandro Michele担任Gucci的创意总监以来，新的潮流便开始创立。华丽复古、色彩碰撞、动物图腾、细节雕饰、享乐自由……Michele认为，40-50岁年龄段的消费群体的购买力已经基本饱和，对Gucci来说，要吸引的是更为年轻的消费者的注意。

而欲想宣扬一种新的品牌个性、推动品牌年轻化，最流行的策略就是与潮人、潮牌、艺术家等进行联名合作。

言归正传，Gucci这次与樋口裕子合作的童装，你喜欢吗？