从21金维他、小米看品牌跨界营销的正确姿势

2020年，品牌跨界营销热情不减，万物皆可联名的今天，跨界营销的脑洞也越来越大，形式越来越多。跨界营销最重要的不是吸睛，而是品牌之间的契合，最近，民生21金维他联合小米展开了一场默契十足的跨界合作，也收获了大批米粉的喜爱。

那么，一个大健康品牌和一个创新科技企业，这两个看似毫无关联的领域，是如何实现跨界合作的呢？

理念契合，共同追求美好





品牌跨界的核心是找到一个共同发声的交汇点，使得两者的品牌理念能够产生共鸣。35年始终贯彻“美好 不过刚刚好”品牌理念的民生21金维他与10年坚持“让科技渗入生活各个方面”的小米，彼此在为国人创造“美好生活”上的努力，成为了双方最大的内在联结点。

民生21金维他的品牌理念是“美好，不过刚刚好”。这也是品牌一直以来塑造的差异化卖点，其营养种类和搭配都刚刚好，是一款专为中国人设计的产品。

小米则在发展探索的道路上，以科技创新改善人们的生活质量，小米生态渗透多种生活场景，给人们带来了触手可及的美好智能生活。

两个品牌对美好生活的一致追求使得这场跨界不仅是商业意义上的强强联合，更是从消费者美好体验出发的用户关怀，品牌跨界少了功利、多了温度，更容易打动消费者，树立良好品牌形象。





趣味互动，多维释放美好

小米品牌十周年之际，对于跨界双方，正是承接热度的绝佳契机。21金维他和小米把握住这一节点，率先为合作进行预热，随后通过多样化趣味互动，激发用户参与热情，传递品牌对用户的温暖关怀。

在合作官宣前，21金维他生活馆就惊喜出现在小米回顾过往10年的一张长图中，成功收获一波粉丝注意。

小米公司在微博官宣之后，民生21金维他也开始依据产品组合类型发布跨界合作海报，用福利鼓励粉丝@亲人、好友分享美好心愿，传达“美好 因你不同”的理念，每天一张、不多不少的发布规律持续保留粉丝注意，培养用户期待感和互动习惯。

两个品牌在社交平台的惊喜互动为粉丝制造前所未有的新鲜感，也为后续活动积累用户流量，双方调动起粉丝积极性后，又以联合H5形式，共建小米馆和先前预告过的21金维他生活馆，给出更多活动福利点燃粉丝情绪。

21金维他生活馆带领粉丝进入到7个不同的年龄、性别人设，参与互动问答，并送出21金维他定制礼盒作为抽奖福利。这不仅给米粉们带来更多乐趣，也让粉丝们了解适合不同人群的营养方案。

由此引出民生21金维他和小米的7款跨界产品组合，每一款都针对消费者的不同需求，表现品牌对用户的全面细致关怀。

与此同时，在以OTT为代表的小米智能生态营销体系的支持下，此次活动在米粉圈内得到了最大程度的曝光，无处不在地营造出了美好生活的惊喜和体验。

跨界定制，创意延续美好





在掀起粉丝热情互动后，民生21金维他还和小米推出价值536元的限量联名礼盒，主题“为美好续航”延续双方追求美好的理念，并搭配两款21金维他倍+产品和Hipee智能健康药盒、小米手环5，全方位关注用户身心健康，让美好生活触手可及。

21金维他倍+是民生21金维他最近推出的全新高端子品牌，覆盖了青年男生、青年女生、成年男性、成年女性、老年男性、老年女性及孕妇的营养需求差异，结合《中国居民膳食营养素参考摄入量》，推出目前国内多维行业人群全面而科学的7款产品，并严格遵循“美好 不过刚刚好”品牌理念。

这款兼具创意和实用性的联名礼盒，延续了民生21金维他和小米的跨界合作理念，让消费者轻松获取健康的美好生活。

在这次立足用户健康生活的跨界合作里，源于小米和民生21金维他品牌基因里对于“美好”的执著追求，民生21金维他借势小米品牌的影响力和辐射力，破圈触达更多追求美好生活的目标群体。不仅是在为用户创造价值，更是为品牌创造价值。