唯品会3.8《中国中产女性消费报告》传播

通过深度洞察下沉市场女性在消费、社交、娱乐等方面的特征，呈现唯品会“品牌特卖”迎合下沉市场消费升级趋势。紧扣“中产女性”、“悦己”、“下线城市”、“好货不贵”、“消费”等关键词，安排传统媒体、新媒体以及财经生活等领域意见领袖，根据自身不同的风格，通过深度文章、创意H5、消费史新说等方式解读报告的核心观点，全渠道引爆全网声量。

1.微信深度合作：

1)话语场打造：4篇阅读量突破10W+，引发“自来水效应”。从“唯品会一直被视为中国中产群体品牌化消费的晴雨表，代表着未来的消费方向”、“唯品会已经在下沉市场实现高速增长”、“唯品会以独特的‘品牌特卖’商业模式，已经吸引了众多对品牌与价格同时敏感的女性人群”等方向诠释唯品会的行业价值，邀请@南方周末、@饭统戴老板、@GQ实验室、@界面、@红星网闻社、@进击波财经等大v产出深度解读文章13篇。其中财经意见领袖进击波财经文章《拿什么取悦中产女性？》，收录腾讯新闻热点专题“她力量”；界面文章《如何买成一个体面的中产女性》在界面新闻客户端阅读量成为当日最高，另有多篇文章获多家媒体自媒体转载。

2)创意H5拉新效果明显：精准锁定渠道，借助该渠道粘性高优势，拉新效果明显。联合GQ实验室推出的H5，转化UV中85%为新客。

2.权重媒体重视，集体打造唯品会话语场：包括人民网、华夏时报、界面等在内的92家时政、财经、新媒体及都市媒体进行了发布，并引起29家媒体主动转发和CCTV-2的注意，报告相关结论登上《中国财经报道》。

3.微博合作：

1)预设话题登上明星话题榜第四位，看到“品牌特卖”及“报告信息”的人数累计达到6724.9W+。@36Kr、@新闻晨报、@信息时报、@羊城晚报等多家媒体官微发布相关微博；同时沟通流量明星@景甜及行业大V@花总、@苏芒、@韩松落、@洋葱故事会 发布微博并互动，评论中预设唯品会品牌及大促信息，收获网友高赞。由明星造话题，名人、媒体促扩散的方式会带来更高的曝光度和话题度。

2)联合梨视频，以视频采访形式与中产女性形成共鸣，观看次数当日即突破206W+。

4.知乎话题：继续保持高热度传播效果。发布知乎话题2条，浏览量达77w，收获368w+热度，登上话题热榜第16名。

营销效果与市场反馈

通过对报告的深入解读和创新演绎，唯品会对年轻女性的消费观点以及年轻化的姿态深入人心，其对于消费升级，女性消费趋势、消费特性的深度洞察在社交媒体上得到广泛传播，唯品会在媒体和女性消费者心中的形象得到进一步提升。通过可视化、娱乐化、互动化的传播内容的打造和精准的整合营销手段的使用，“中产女性”、“悦己式消费”等观点成为全网热门话题，在广大媒体和社交平台形成刷屏效应，强化唯品会时尚消费的平台印象。