美国电信Xfinity：疫情之下，圣诞老人会送什么礼物？

The Greatest Gift

经过略显漫长的一年，普通的圣诞好像都不足以抚慰冬日里有些许躁动的心。

为此，美国电信运营商Xfinity推出一支欢乐暖心两不误的圣诞短片——《The Greatest Gift》，通过讲述疫情下圣诞老人与他的助手小精灵们费尽心思寻找最佳圣诞礼物的故事，来传达在此刻，团聚才是最重要的。同时，视频中还出现了一些高能亮点，比如圣诞老人正在开会，其夫人浴后无意出境，又或者是忘记开麦导致小精灵们看了场默剧等，可以说得上是居家办公大型翻车现场了。

短片一开始，由演员Steve Carell饰演的圣诞老人在经过一番思考后，觉得今年的圣诞礼物必须足够特别。于是，他召集所有的小精灵进行了一场紧急网络会议。

简短沟通后，圣诞老人果断下线，独留一群陷入绝望的精灵们……

但绝望归绝望，正事还得干啊（或许这就是社畜的基本素养吧~）。小精灵们开始了临时抱佛脚，努力寻找最好的礼物。

有的选择观看购物频道寻找灵感，有的登报求意见……

这时，一个精灵看到了孩子们正在快乐地打雪仗，由此萌生了一个大胆的想法——不如就赠送喜庆的节日氛围吧！将那些与家人团聚的欢乐时光一同打包。比如打雪仗、奶奶做饭的香味、阿姨的揉脸脸、爷爷的老故事……

最终，圣诞老人同意了这个想法。

小精灵们也赶在圣诞节前打包好了礼物，通过无人机传送给了圣诞老人，然后再由圣诞老人载着这满满一车的心意送给每一个等待礼物的人。

虽然这次因为疫情，小精灵们不能和圣诞老人一同出发完成派送任务，但是他们也以视频通话的形式实现另一种意义上的参与，这也更深化了此次的圣诞主题。