[2020广东年度公益]-9瓶水的预算和220万湖北朋友

2020年初，新冠肆虐，给所有人的生活造成巨大影响 疫情之中，大家看到无数逆行者最美的背影，看到雷火二神山的基建奇迹，看到社区封闭、全城封闭乃至全省封闭。最后，大家终于看到，冬天即将逾越

大家没有看到，是春天到来时，那些经历过更险峻寒冬的湖北人，他们，也将归来

“湖北来的人都是定时炸弹”

“湖北人专用厕所”

“禁止湖北人进入本小区”

……

从抗拒、抵制，几乎逐渐上升为歧视……

而我们，看到了他们

因为他们曾经也是我们身边的一员，疫情之前，我们毫无隔阂

因为他们为防止疫情扩散，为了我们的安全，作出了巨大牺牲

因为这个看起来很小的群体，人数规模也是百万乃至千万级

因为他们是同胞，也是同袍

返岗复工在即，他们，理应成为被关注的热点

于是，12人的核心创意小组搭建，数十人的拍摄小组搭建，到最后调动全公司数百人共同参与。所有人，开始向着同一个目标奋斗。

联合广东省共青团，确定纯公益的立场，以#我的湖北朋友#为主题，拉开这场传播的序幕

不掺杂任何商业行为的公益传播，以九瓶水的预算

吸引了大量KOL、官方媒体、线下媒体形成大规模传播矩阵，联合发声

我们，一起向220多万湖北返粤人员表达最真挚的欢迎与支持。

一.《Ta来自湖北》公益片光速上线，发起一场精神援助

仅花了四天时间，完成《Ta来自湖北》公益片创意构思和落地执行。

正片视频

片中身着太空服的主角代表湖北人的形象。在这场疫情的对抗战中，湖北，就像是穿着太空服的英雄，隔离自身与外界，在未知的路上，勇敢战斗。如今，英雄归来，值得我们所有人热情欢迎。片尾春暖花开时的小女孩，用融化世间冰雪的笑容欢迎勇士的归来。她，象征着千千万万普通的人。那些带着善意、友好，用最真诚的心，欢迎身边的湖北朋友归来。

二、#我的湖北朋友#事件话题全面造势，向湖北朋友道一声“欢迎”





全网铺开#我的湖北朋友#话题造势，我们以湖北与广州两座城市的地标建筑，结合视频人物，设计「我的湖北朋友 欢迎回来！」创意海报，在广州全面铺开，用最直接的方式给予我们的湖北朋友一些问慰与温暖；用最耀眼的方式，向回到广东的湖北朋友们致一声“欢迎”！





广东共青团微博发布话题#我的湖北朋友#并置顶主视频，引发众多官媒、公众热烈讨论及自主转发，一天内阅读量400万+，更多公众参与到其中，共同欢迎我们的湖北朋友。



三、为公益发声，众媒加持，沸腾全网全城





01 众官媒自主转载，公益呼声全网引爆





3月20号，广东共青团官方微信公众号首发主视频推文。第一时间引起激烈讨论，该文章阅读量1小时内突破10W+，群众留言不断——“广东果然是改革开放的排头兵，点赞。”“不疏离，不歧视！感谢为我们湖北人发声！”“病毒才是我们共同的敌人，湖北不是，湖北人更不是。”“春天来了，从拒绝双标，换位思考开始。”….

20日晚，广东新闻联播全片播出主视频，荔枝网同步推送；广东卫视、广东珠江、广东新闻、广东公共、南方卫视、广东经济科教六台联播。

中新网、南方都市报、中青在线、南方网、广州日报大洋网等官方媒体自主转载报道，网络辅助传播，视频高度曝光。

人民日报、南方都市报、中国青年杂志、中新网等官方媒体转载报道，活动声量迅速扩大，社会影响力进一步提升。

02 众多同行企业鼎力共助，助力公益全面曝光





广州地铁集团公司、分众传媒有限公司、凤凰都市传媒（广州）有限公司、广州市珍宝广告有限公司、广州市红日广告有限公司、广州韵洪嘉泽广告有限公司等广告同行企业鼎力相助，在广州、东莞、珠海、惠州、肇庆等城市全面包围式投放广告，引爆周边城市，公益事件全面曝光。









03 众多明星自主发声，公益话题持续发酵

#我的湖北朋友#相关微博话题及主视频，更吸引众多明星、KOL跟进关注。

陆琪、陈铭、吴樾、释小龙、王太利、屈菁菁、母其弥雅、张达源、男篮主帅杜峰、跳水世界冠军胡佳等明星、KOL相继自发跟进话题并转发，话题持续发酵。

本次公益事件的初心，是为能够切实地为湖北朋友做些实事，传达我们的关怀与温情。而本次这件事件执行始末，亦得到了社会各界人士的鼎力支持和无私帮助；整个事件也取得较好的成果，主视频网络播放量200万+，引发大量KOL、明星自传播发声，广告累积曝光量达19亿+。





我们相信，公益不是作秀营销，不是用来打发时间，更不是一项娱乐活动，而是用一颗真诚的心，真真切切地为公益发声，为唤醒更多爱心，唤起更多人一起参与，向世界传播更多美好的爱。我想，这才是公益真正的意义和目的。