荣耀20 PRO作为荣耀年度最强拍照手机，双光学防抖模式打造超强的防抖拍照体验，亟需借助创意爆点，传播新品拍照“防抖”的主打功能点。

为了提升目标用户对产品核心功能防抖的认知；我们以“捕捉带火的哪吒”为核心创意事件放大产品特色功能，提高产品曝光量获得更多关注；并且为荣耀20 PRO塑造了一个防抖神器的形象，让消费者对手机防抖的功能充满了好奇，从而达到新品造势的目的

以滑板少年在城市街头秀技、耍酷为体验拍摄场景，一手绑Gopro，一手绑荣耀荣耀20 PRO，用视频记录第一视角的沿途风景，对比两个不同的产品在滑板运动过程中拍摄的防抖效果。以“捕捉带火的哪吒”为核心创意事件为噱头，放大产品特色功能点，并以反常规的创意视频形式，让此次滑板防抖营销事件在消费者中引发热议。

2019年5月31日 基于新品发布，上线滑板防抖创意视频+主图文，《荣耀20 PRO这是在玩火！竟敢和GoPro比防抖？》，与GoPro对比下可以拍到流畅平稳的高速运动画面，直观展示荣耀20 PRO强大的防抖拍摄效果，在极果站内、微信、以及在全网头部资讯网站、视频网站进行扩散，热点事件全网曝光。

手机防抖能有多强？竟敢和GoPro比防抖，极果优质创意内容产出、全网头部平台，令企业成功打透产品防抖的概念，为荣耀20PRO新品上市成功造势，放大产品优势打动消费者。

数据统计为：2019-05-31～2019-06-03，总覆盖量达1914W+用户

1. 视频内容投放腾讯、优酷、爱奇艺等8个平台，文章内容投放极果全平台，一点资讯、今日头条、搜狐新闻等9大平台，全网头部平台全覆盖。

2.项目可供统计阅读量/播放量477W+，项目覆盖量达1914W+