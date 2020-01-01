这双鞋告诉你，什么是飒！

关于女性的焦虑，NB 327有话说

2020年夏季，新一轮针对女性的讨论再次引爆，“姐姐”、“30”及“定义”等因此成为火出圈的关键词，众多焦虑及争议围绕着“女性”及“定义”展开。值此之际，鼓励人们秉持“无谓与独立思考”的潮流运动品牌New Balance，以女性为核心，推出327系列休闲鞋的3种新配色。CARNIVO协助New Balance，联合李斯丹妮及万妮达两位有态度的女性音乐人，以两条广告片给出解答，本色演绎生活中真实的飒气态度。

所谓女子力，就要“飒，不让步”

女性的多样面貌犹如New Balance 327，CARNIVO通过挖掘女性的不同特质，配合3双各具特点的327，展现出女性性感、温柔及率性的不同面飒气态度。通过影片中李斯丹妮及万妮达的演绎，呈现她们在舞台上酷帅霸气，生活中率性自由，对世界善意温柔的不同面貌。而无论哪一面的她们，穿着New Balance 327的步伐，都坚定无畏，并大声宣告着“喜欢就去做，飒，不让步”的女性力量。

穿上NB 327，她们本色出演

她温柔、率性亦女王范，她是李斯丹妮。毫无保留地用真实状态面对生活，对舞台不带有杂质，她用最飒气的方式诠释与众不同的自己，用New Balance 327演绎自我态度。

在万妮达身上，看不到条条框框，无论别人给她添加什么人设标签，她永远展现real本色，就像穿上New Balance 327的她，只做喜欢的自己。

利用粉丝经济，实现从话题到电商的有效转化

通过李斯丹妮及万妮达的明星影响力，不仅吸引粉丝关注，也令众多自来水转发评论，2支影片共收获11w+互动量，且在影片发布后，众多粉丝打卡购买李斯丹妮/万妮达同款327，实现从话题热度至电商的销售转化。





而对于New Balance而言，2条大片不仅彰显品牌精神，且更加精准地赋予327系列鞋款明确定位，一方面深入了女性圈层，一方面强化了327系列的飒气风格，成功种草更多女性对New Balance 327“飒飒鞋”的喜爱。