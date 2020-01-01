大家好，我是Mike。

听闻最近喜茶又出联名了，真心不得不说是一个“联名控患者”。

提起夏天和喜茶，不由就让人联想到这两年一直很火的“多肉葡萄”。从和各大美食品牌的跨界联名，到席卷美妆界的“多肉葡萄色”，多肉葡萄仿佛已经成为一个成熟的独立IP。

最近喜茶又拿多肉葡萄玩起了联名，这次他和阿迪达斯出了一款跑鞋。

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阿迪达斯ZX 7000





鞋子整体采用紫色的配色呼应多肉葡萄，鞋头部分半透明的覆盖层呼应芝士奶盖的样子。

宣传海报上，喜茶将多肉葡萄加入科技感元素，呈现Y2K的视觉风格，是未来与千禧年的世纪碰撞，不一样的创意迸发。

但这次的联名却疑似翻车？

网友们对于这次联名产品其实并不太看好：

个人觉得翻车不至于，但失望肯定有。

有点奇怪的配色+有点奇怪的纹路+硕大的喜茶logo，的确有点硬联名的感觉。

模特上身图：

回看多肉葡萄之前的几次联名和独特玩法，口碑都很不错——

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喜茶多肉葡萄 x 好利来

多肉葡萄雪融绒芝士

（好利来×喜茶：可盐可甜！）



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多肉葡萄变身冰棒





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喜茶×科罗娜

美妆界的“多肉葡萄”风——

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多肉葡萄美甲

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多肉葡萄妆

没有喜茶不能跨界的联名，万物皆可联名，万物皆可玩。

对比之前喜茶的跨界营销，这次和阿迪达斯联名出跑鞋似乎并没有很大的水花，虽然之前也遇过翻车事件，但在喜茶这两年疯狂联名的举动上就可以看出，喜茶在打造IP这件事上还没有停下脚步。

玩社交、搞创新、年轻化，喜茶把网红店营销玩出了营销界的新业态，这也许就是喜茶目前在茶饮界难以超越的原因吧。

注：图片素材来源于网络，部分见水印

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你怎么看这次喜茶 x adidas联名？

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