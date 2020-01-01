安居客携手万茜C位出道，汉狮助力打造挑房“狂欢节”

随着购房旺季“金九银十”的到来，安居客一年一度的“全民挑房节”促销狂欢也如约而至。“全民挑房节”自2016年开始举办以来，每年都能在全国掀起一定的购房热潮。并且经过5年沉淀，让这场全民参与的挑房盛会，累计吸引超过5000家开发商参与，辐射全国150城，覆盖10亿人次精准用户。但是显然安居客的野心并不止于此，而是立志将“全民挑房节”打造成地产界“狂欢节”。

2020年的挑房节不同以往，安居客特别邀请了万茜作为全民挑房官助阵。

此前，汉狮通过传播策略和创意制作的专业服务，为安居客占据国内房产信息服务平台领导者地位和“全房源网”精准定位的输出提供了强有力的支持。此次，安居客和汉狮再度携手，围绕“特价好房真的全”的核心概念，共同打造“全民挑房节”全新广告大片。

虽然项目时间紧迫，但是汉狮在创意阶段争分夺秒，制作阶段周全把控每个细节。从前期服化道的选择，就在思考如何让片子更有品质感；拍摄时除了完成脚本的艺人既定动作之外，还尝试不同的动作和角度，最终呈现出全民挑房官万茜一路走一路发现惊喜的画面内容。在这个过程中“全民挑房节”相应的优惠活动得以展现。这样的表达，不仅契合了全民挑房官万茜的自身气质，而且将“安居客全民挑房节”一路有惊喜的概念视觉化地传达到了消费者的心智中，让整条广告片简单而又有格调。

此外，安居客还将通过线上线下无缝超密集的品牌推广，不断重复“安居客全民挑房节，特价好房真的全”这一概念，和潜在购房者建立心智链接。再加上产品本身大数据和智能产品结合的属性，能根据不同用户的购房阶段提供一站式服务。更容易帮助用户找到合适的房源，房地产商抓住金九银十的黄金周期，全面提升成交转化率。自身产品的过硬加上密集的传播活动，相信“安居客全民挑房节”成为地产界的“狂欢节”指日可待。













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汉狮特有“心智链接”创作法则，运用15秒广告抢占顾客心智，让购买决策变简单。

从2003年“怕上火喝王老吉”到“瓜子二手车直卖网”，打造了众多撼动市场的广告影片。

十七年来，专注定位影视广告创意制作，协助众多品牌迅速崛起。

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