这支“不及格”的短片，凭什么打动人？

在线网课、视频教学、远程辅导……

当我们足不出户就能享受到高质量教育生活的时候，也许很难想象到，在互联网如此发达的今天，中国仍然有很多教育欠发达地区，那里的孩子们连上一堂课英语课都是奢望，比如下面这支视频里的小男孩。

“老李”的故事

是我国教育欠发达地区的缩影

短片中的“老李”，真实的故事原型是湖南衡东县南山小学57岁的老师文端云，作为学校里唯一老师，他教着仅有的3名学生。

近几年，随着本地教育资源的整合和本村生源的减少，留在这里的老师越来越少，最后就只剩下文端云一人坚守着一所学校。

虽然文端云一人已经承担了包括语文、数学、科学、音乐等在内的七门课程，但是他仍然对自己不能教英语感到无奈。这意味着学生读完两年级之后，只能前往更远的县城就读。有的孩子因为和老师感情太深而舍不得离开。

此外，更让文端云担心的是，还有两年他也要退休了，如果到时候南山小学还没有合适的老师，就会面临被撤掉教学点的结局。

而他们所面临的困境，只是乡村师资力量匮乏的一个缩影。根据2018年华中师范大学课题组针对湖北、河南、安徽、四川、云南和陕西等6个省12个县(区)120余所农村中小学的问卷调查显示，63.8%的乡村教师认为本校教师“严重短缺”，有35.9%的乡村教师认为“数量刚好合适”，仅1.3%的乡村教师表示“严重富余”。

一堂看似简单的英语课，却折射出优质课程和优质师资依旧是贫困地区教育的短板。

为此，学而思网校联合好未来公益基金会发起“送给大山一堂课”，把优质、丰富、定制化的课程送到教育欠发达地区。为了让更多人了解到这一公益活动的背景和价值，与北京天与空一起以文端云老师的故事为原型，拍成了这支公益片。

每一个大山里的孩子，都有着对知识本能的渴望。

但在教育条件有限的情况下，一边是熟悉的环境和落后的教育资源，一边是遥远而陌生的县城学校，在感性和理性之间，孩子们应该如何做出这个两难的抉择？

影片中，男孩李小川就选择了前者。

因为父母在城里打工，“老李”对李小川来说不仅传授知识的老师，朝夕相处的陪伴让他们之间的关系早已不再是单纯的老师和学生，而是能够带来情感寄托的亲人。

故意考试不及格，经常做恶作剧，这些看似不懂事的举动背后，是李小川对“老李”的情感流露，同时折射出了山里孩子真实的内心世界——他们渴望知识，也渴望爱。

影片最后，“送给大山一堂课”公益活动让网课跨越大山走进学校，帮助李小川化解了在英语课和在家乡上学之间的矛盾。

贴近真实的故事，让观众感知到这一公益活动的初心，为山区孩子和老师提供的实际帮助，帮他们解决实际面临的教育难题。

知识穿越山海

让每个梦想都有实现的可能

短片讲述的故事只是一个缩影。实际上，在中国偏远地区的大山深处，像李小川这样的孩子们还有很多，他们同样渴望知识，渴望能够通过努力学习实现自己小小的愿望。

海报基于真实故事原型

学一首英语歌，学习普通话，希望能不用和妈妈分开……

对于生活在城市里的孩子来说，这些只是再正常不过的普通生活，对于他们来说，却是梦寐以求的奢望。

透过一张张稚嫩又质朴的小脸，仿佛能看到他们内心深处强烈的渴望，那种对生活抱有期待、对学习充满热情的心情，深深地触动着每一个人的心，尤其是和他们一样的同龄城里孩子们，更能被他们对知识的渴望所感动。

“送给大山一堂课”特别重视孩子们的参与感。让小朋友们在感动之余，可以通过“捐赠网课”的形式转换为实现梦想的动力：不仅学而思网校师生可以通过兑换“金币”和录制课程参与捐课，非学而思网校的学员也可以通过H5参与课本录音互动，用户可以选择根据页面提示录制“小小课程”，提交成功后，学而思网校将相应配捐1课时内容。

于是，它的意义不局限于捐课对教育不公平带来的改善，更对参与公益的用户，尤其是小朋友们有一定的公益启蒙和教育意义。城市孩子和山区孩子可以互相帮助互相鼓励，让彼此成为一起学习、一起进步的伙伴。

公益的本质

是让世界更加美好

真正的公益，从来都是双向治愈的过程。

我们用声音向山里孩子传递知识，同时也收获了一份沉甸甸的感动。一个又一个善意的汇集，缩短了城市和山区之间教育的差距，一节节网课用声音将知识送进大山，让孩子们的小小梦想都有实现的可能。

回看这次“送给大山一堂课”活动，更具情感价值的“录音捐课”互动形式，让人们发出的每一份善意，都带有属于自己的独特标签，助力这些孩子们实现小小的梦想，而这些孩子们通过大家的帮助，拥有了公平接受教育的机会。未来，他们能够通过知识真正改变命运，成为社会的栋梁之才。