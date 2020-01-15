荣耀30系列《影像情书》：再远的距离，打不败一句想见你

一个人的喃喃自叙，也能充满打动人心的温度。

这句话是王家卫的电影台词，但也可以用来形容荣耀手机的七夕广告——影像情书。

短短两分钟的影片，却让人下意识地想多看几遍。第一遍看的是故事，第二遍看的是感动，第三遍很可能看的是自己。

一支传递爱与思念的影像情书

荣耀拍过很多广告片，但这支影片却充分抓住了文艺的精髓：王家卫式的独白，娓娓道来一个疫情之下，情侣被迫分隔两地，以影像传递思念的爱情故事。

画面刚开始，一个女生和一对情侣，就已经为故事埋下伏笔。

我买了一对儿金鱼，就像你我。

这边晴，我今天的心情也天气晴。

今晚吃这个怎么样？你呢？

咱们养只猫怎么样？





36.3℃，勿念。

今天也是精分少女的一天。





所有的分享，就像文案说的那样：每张往来照片，都是想你的信件。

这支影片精准捕捉到了疫情之下，人们生活的真实状态：空荡荡的超市、进出的体温测试、路边的小野猫、无聊的夜晚、来来去去的地铁，每一个镜头都还原了疫情期间的日常，也因此让受众有极强的场景代入感，深陷在影片构建的场景中，产生共鸣。

同时，每一帧文字画面，将女主的内心独白展现得淋漓尽致。荣耀并没有把情绪落点放在情侣互诉思念的角度上，而是借情感的单向流动，搭配主角的“一个人”，更好地传递出：爱与思念。

直到画面结尾，男主和女主的相见，使得单向的情感流动，变成了双向的思念。这也正是这支影片选在七夕的意义所在。

为什么荣耀要在七夕推出这样一支用影像传递爱与想念的异地恋影片？

答案是：如若深爱，所爱隔山河，山河皆可平。

也许我们已经忘记了七夕本来就是一个异地恋的节日，也因为疫情的好转忘记了曾经被迫异地的情侣。他们没法相见，除了电话诉说思念与爱意，他们只能通过影像来分享日常。而这个七夕，对分隔异地的情侣来说，是疫情之后第一个可以彼此相见的情人节。虽然有疫情，虽然是异地，但他们战胜了距离，也有了这句：再远的距离，打不败一句想见你。





值得一提的是，荣耀将产品的功能特性也很好地融入到场景中，在男女主相遇的情感爆发时刻，荣耀30系列作为影像旗舰，其50倍超稳远摄的卖点就巧妙地展现了出来。和视频里的爱情一样，荣耀30系列带着男主一起打败了距离，隔着长长的楼梯，用5倍光学变焦，50倍数字变焦瞬间拉近记录下女主满溢惊喜的表情。

以王家卫式细节

充分调动消费者情绪

除了王家卫式独白，影片中还到处暗藏着王家卫式细节。

王家卫的影片大量采用“碎片”式的叙事策略，呈现一种可能被人忽视的氛围，借此来反映人的真实状态，《影像情书》也是如此。《影像情书》由一个个断裂的叙事片段组成，靠不同的独白展开故事，只通过情绪化的画面和人物的语言，让受众不断推敲人物的情绪。分享今日吃食、路边野猫、无聊日常的女主，给人感觉是快乐的。但“在吗”两个字又把她一个人的孤独暴露无遗。

这才是最真实的状态，快乐时想分享喜悦，孤独时要诉说思念。

和王家卫作品中的爱情一样，《影像情书》表达的爱情也是内敛含蓄的，不是直白地说出“我爱你”，而是只可意会不可言传，通过随时随地的影像分享，来告诉你“我很想你”。

伴随情绪缓缓释出的音乐也十分王家卫，就和《花样年华》中那首《Yumeji’s Theme》一样，音乐在影片中多次出现，仿佛影片中的人物是踩着音乐的节拍缓慢过着生活。每一次拍摄日常照片时：拍鱼、拍猫、分享水果，旋律总会恰如其分地响起，将受众引入到剧中主角的情感过程中，能更好地感受到想念的情绪，也更有美的体验。

在影片的色调上，整部影片大多都是淡淡的清灰，其中也不乏暖色调的碰撞。暖色调加持的时候，往往带来的情绪是轻快的；而在孤独时，整个画面都暗淡无光。内容的色彩变化，巧妙地营造出一种氛围，从而利用电影画面为受众传达信息和表达情绪。

最后回到影片的名字《影像情书》。

喜欢王家卫的人都知道，王家卫在给电影取名字的时候喜欢用四个字的电影片名，比如《阿飞正传》、《旺角卡门》、《重庆森林》、《春光乍泄》等等，都是四个字的影片名。这一系列的王家卫式细节，不仅给整支影片增添了艺术的美感，还微妙展现了主角的内心情绪与感受，让受众的情绪也能被充分调动。

借独特的洞察视角

对话年轻消费者

除了意义和表现形式本身，这支影片的洞察也同样值得我们去品味。

当下的年轻人被认为是自我的、快节奏的、不懂得表达爱的，但人们忽略了用影像的形式随时随地分享见闻，也是表达爱的一种方式。基于对年轻用户的个性化情感关注，荣耀手机洞察到了他们内心的情感活动：爱的表达方式不止一种，影像的分享也能很好传递爱与思考。即使是疫情，也阻挡不了爱情。

影片发出后，不少用户也在影片中找到了情感共鸣。





写在最后

这个七夕，荣耀基于疫情之下人们最真实的情感状态洞察，借鉴王家卫式的表现手法，讲述了一个耐人寻味的异地恋故事。在发出《影像情书》影片后，荣耀还发布了一个H5，搭载多结局视频，邀请用户自己当导演，讲述自己的《影响情书》故事。如果现在的结局不能俘获你的心，那就长按下方图片扫码或点击原文链接，讲述自己的故事结局吧！