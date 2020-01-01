碧桂园硬核公益影片《犇》贼带劲

原标题：这支公益影片《犇》贼带劲

倔犟的2020，如果没点倔劲儿很难熬过去。时隔近3个月，我们带着老人与牛跟大家见面了。谢谢那些关注黑店的朋友在后台催更，放心我们身板子硬着呢。

我们常用“倔得像头牛”形容一个人的执拗。如今在秦岭脚下，有一位执拗的农民，他身上饱有的那股韧劲儿够硬核，我们把这种硬核称之为“犇”。秦岭脚下的这位硬汉，这次带着他的牛来了。话不多说看片为敬！

碧桂园硬核短片《犇》

文案

伙计们，抄家伙

你是闲得没事了

听我个糟老头子瞎叨叨

我不明白啥叫前浪后浪

但是我知道年轻就是得浪

一帆风顺的叫活着

十有八九不如意的那才是生活

动不动就喊着回家种田

你来试一下

还有啥远方的田野

喂 年轻人 醒醒吧

电视上不是经常说嘛

啥叫硬汉

就是认清了生活的真相

还依然爱着它

哪怕再扯再累，莫怂

怂要有用的话我早怂了

在哪里跌倒就在哪里躺下了吗

呵 歇一会儿 给它来个硬邦邦的回击

公益影片采用关中方言，配合秦腔，着实讨喜且讨巧。影片借秦岭脚下的农民口吻，讲给当下的年轻人一些生活的硬道理，而非大道理。在隔代的沟通中，比起一味地夸赞和褒奖年轻人，也许有些话可以不中听，但足够中用。

“在哪里跌倒就在哪里躺下了吗？歇一会儿，给它来个硬邦邦滴回击！”那些把绊脚石当垫脚石的年轻人，总有一天，你会用你的拳头给生活一个硬核的回击！

在拼凑的生活里，愿你依旧硬核。碧桂园此次硬核公益，也有温柔的一击。今年我们走进秦岭脚下，走向这些农民身边，借助核桃创造了“浪漫”“鼻祖”“王冠”“比心”的道具。你看，这些硬核的农民们，当他们温柔起来，真的非常可爱。

硬核浪漫



嘴硬了一辈子，可心还是软的





硬核鼻祖

种了半辈子核桃，能算半个鼻祖吗

硬核王冠

这个土王冠，就当是给自己的加冕





硬核比心

你们年轻人说的“比心”是不是这样