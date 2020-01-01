暑假错过的青春档，我们补给你！

小清新 狗血 神反转 都已经无法形容这个片子了！

先让我们一睹为快吧！

这次的主角是百度旗下人工智能助手小度的首款真无线智能耳机，定位是年轻人的第一副智能耳机。当听到首发199的价格，让组里的年轻人直呼给力！于是在大家脑海里都不约而同地出现了“青春”二字，没错！这么“成熟”的科技，却只卖“青春”的价格！

一直以来市面上大部分的耳机，都在主打科技，音质，降噪等理性功能诉求。但小度耳机最大的卖点是其强大的人工智能，所以我们便由此切入，将科技感隐藏在极致的人性化之中。现代人与耳机的关系可能比情侣更加暧昧。日夜不离，耳鬓厮磨，如果耳机有了智能，拥有感情，那当你遇到了喜欢的人，耳机是会嫉妒吃醋，还是会默默帮你送出助攻······

耳机的功能可以慢慢探索，但是我们希望在一开始就能让你感受到，你拿到的不仅是一副耳机，更是你青春路上，一路陪伴的好友。

于是我们决定用当下年轻人爱看的方式来拉近和他们的距离，一个多边恋爱年度狗血青春剧的想法，慢慢浮出水面。

预热海报：

“从不相信心灵感应，直到你向我靠近”

“什么时候起，我的梦也被你左右？”

“什么都左右不了的年纪，幸好还有你在我左右”

（这颜值有没有激起你追剧的热情？）

因为想要做一部真正的青春偶像剧，用最虐的情节，撒最狗的血，所以这次片子我们选在有山有海的青岛，清纯女主+纯情备胎+交际花学长+暧昧+夏天+海边+大雨……所有情节，配置,怎么上头怎么来！

同时偶像剧中必不可少的经典桥段我们全都要，女主现场见小三，男主为爱大打出手，大雨里女主激情表白等等，在这些经典桥段中，我们又增加耳机人的元素，一边实力助攻一边冷漠吐槽，娱乐效果拉满。

就在这样的配置下，加上本来就元气满满，帅气逼人的演员们，片场疯狂撒糖，拍摄几天，片场充满着年轻人的欢声笑语！（OS：年轻真好啊！）

（开拍一秒入戏）

（R&L 耳机身上的小细节）

（男主女主配一脸，耳机全程姨母笑）

（好了！可以松开了！）

（大雾中等待日出的团队合影）

产品海报：

（产品海报文案同样是将功能藏在了情话里）

“青春，是把一首歌听一整天”

“让我心动的，是歌还是你？”

“有你在身边，青春从不会迷路”

“为什么我的阴晴，你总是早早知道？”