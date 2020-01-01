小清新、三角恋，神转折…小度拍了部年度最狗血偶像剧！

百度旗下人的工智能助手小度最近推出了一款无线智能耳机，还为此特别拍了一部狗血偶像剧「左右」，到底有多狗血？看完你就知道了。

整支广告片的要素太多信息量太大，看完之后感觉尬到脚趾抓地，狗血到一时不知道改如何评（tu）价（cao），简直比偶像剧还要偶像剧。

仔细捋一下就会发现，狗血情节背后的内核其实很好理解。短片把耳机拟人化，女主的耳机是两个男生，男主的耳机则是两个女生，两人上演了一段偶像剧里最常见的校园三角恋情，男主默默暗恋、守护，女主回应、告白，彼此情感逐渐升温的过程中，美好浪漫的桥段与幽默诙谐的笑点反复刺激观众的神经。

除了男主和女主、他们与各自的耳机之间的互动之外，两对高颜值的“耳机”是片中最大的亮点，他们以陪伴的方式见证两人的爱情，以神助攻的角色推动故事情节发展，时不时地神吐槽也为原本一波三折的剧情增添了更多看点，产品的功能在每集的狗血剧情中自然呈现，很好地体现出了「陪伴」的属性，这也是小度一直以来倡导的品牌理念。

虽然过程狗血，好在最后是两人在一起的happy ending，结尾还不忘来一个神转折，让整部剧的狗血程度更上一层楼，原来外国妹子只是学长的表妹，连耳机都忍不住发话“这也太狗血了”！

带着满脸的姨母笑看完之后，不少网友表示：每天一左一右这么大俩帅哥陪着，要什么男朋友啊！

预热海报：

从不相信心灵感应，

直到你向我靠近…

什么时候起，

我的梦也被你左右？

什么都左右不了的年纪，

幸好还有你在我左右。

产品海报也准确抓住了观众的心理，看到两对高颜值还善解人意的耳机，网友们忍不住开始脑补“我的男友不是人”“我和耳机谈恋爱”“左耳爱上右耳”等诸如此类的小说情节，给人一种199就能买来俩帅哥左右陪伴的感觉，这该死的代入感和令人心动的价格，谁能顶得住？

产品海报：

文艺版本：

青春是把一首歌

听一整天。

让我心动的，

是歌还是你？

有你在身边，

青春从不会迷路。