致敬职场女斗士，卡姿兰跨界传播

传播目标：卡姿兰在2018年激烈的市场份额竞争中下滑跌幅接近10%，增长乏力。希冀在年轻目标人群中建立并提升卡姿兰的品牌认知与喜好度，进一步承接电商与线下渠道，提升销量转化。

洞察：目标人群特征，90/95后的年轻女性逐渐步入职场，会遇到职场霸凌、晋升不公、同工不同酬等不公正待遇。在社交自嘲社畜的90、95后年轻白领女性希望在职场中能快速提升自身的职场竞争力，依托自身的专业能力和强大气场在激烈的职场斗兽战中 K.O.对手。

挑战：

1. 卡姿兰在90、95后年轻女性目标群体中品牌认知度较低，缺乏年轻个性与标签，如何抓住这部分人群是增长的关键；

2. 信息爆炸的时代，受众媒体接触多元化、分散化，单一媒体很难与目标消费者深度沟通；品牌建设与销售提升亟需迎合目标消费者口味的创新传播方式。

创意与执行：

跨界瑞幸咖啡，直戳职场女性痛点，传递品牌“斗士”精神！

针对90、95后年轻女性消费者的洞察，卡姿兰将新品丝绒唇膏#10斗士红“一抹丝绒，提升气场”的卖点与备受白领喜爱的瑞幸咖啡“一杯回神，增强斗志”相结合，跨界打造职场斗士制胜利器，推出“致敬职场女斗士”的主题传播活动。

这场“致敬职场女斗士”的营销战役，以时下最受年轻女性喜爱的传播方式，如趣味条漫、病毒VCR、快闪打卡等进行精准圈层点燃话题，同时结合目标受众所在的核心空间场景，进行品牌预热及“致敬职场女斗士”话题发酵引爆。由点到面，整合线上线下资源，打通品牌建设和销售转化闭环，将品牌一直坚守的“斗士精神”传递给了更多的职场女性，体现了此次跨界合作更高的社会价值，全面提升卡姿兰在年轻职业女性中的品牌认知和偏好，并最终实现销售增长。

结果：

线上曝光效果数据：

#致敬职场女斗士#11天微博话题热度总阅读量近5千万，讨论量10万；KOL微博总曝光量近5千万，总互动量14万+；朋友圈广告总曝光6000万+，总点击率3%。

线下门店效果数据：

快闪店传播聚焦广州当地消费人群，活动期间人流约60万，深度互动3000+，年轻女性比例高达60%，9.5-9.8快闪店活动期间，卡姿兰正佳旗舰店销售近千支丝绒口红。

电商销售增长数据：

投放期间进店访客90万，商品浏览量300万，加购件数13万，下单件数5万，下单成交金额600万，同比未投放期间销量增长90%。