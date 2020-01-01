Adobe × LxU：这只小老鼠烘焙了一年的日历，已经美味…

Adobe × LxU 2020 鼠年联名日历
“Open Your Mouse, Time to Eat”
已新鲜出炉！
这一次我们以生肖鼠为主角，
画出了一本与吃有关的故事。
每个月小老鼠都会和时令蔬果一起，
以有趣的互动组合形象出现，
提醒人们营养均衡健康饮食。
点击看美味动画 ↑
外观设计为芝士的形态。
以明亮色彩带来好食欲，
让日历成为美味的 “芝士” 伴侣。
打开 “芝士” 取出日历，
跟随《使用指南》享受美味。
我们从实用角度出发优化日历结构，
避免过大的占用及使用面积，
并能够更好地保存与翻阅。
十二张内页代表十二个月份的时令蔬果，
每个月吃什么才最新鲜健康，看它就够。
仔细看还会发现，
小老鼠和蔬果的互动也各不相同，
尽显生动趣味。
结构也有创新。
日历从后往前翻，
时间越过越厚实。
每张内页都有一部分可被撕下，
像是被小老鼠咬了一口的蔬果。
而层层叠叠的镂空，
也仿佛被吃掉的时光。
当一年结束之后，
藏在最底下的，
还有一幅热闹而有惊喜的画面。
工艺也毫不怠慢，使用专色印刷，
小老鼠呈现出闪闪的 “专色银” 。
从外包装盒卡槽的设计，
到一个金属圆环的选择，
都是精心打磨的结果。
和 Adobe 的缘分从怪诞集盒开始，
每年都由 LxU 负责设计一款创意联名日历，
鼠年已经是第三个年头了。
Adobe 作为创意人的好伙伴，
不仅为我们提供不可或缺的创作工具，
也一如既往充分支持我们的创作空间。
又一次非常棒的合作！
祝大家新年快乐。
P.S. 虽然日历是非卖品，但我们悄悄留出了五本福利，想要送给同样好吃的你。
想要就去LxU公众号了解一下。：）
It’s time to eat !