Adobe × LxU：这只小老鼠烘焙了一年的日历，已经美味…

Adobe × LxU 2020 鼠年联名日历

“Open Your Mouse, Time to Eat”

已新鲜出炉！

这一次我们以生肖鼠为主角，

画出了一本与吃有关的故事。

每个月小老鼠都会和时令蔬果一起，

以有趣的互动组合形象出现，

提醒人们营养均衡健康饮食。

点击看美味动画 ↑

外观设计为芝士的形态。

以明亮色彩带来好食欲，

让日历成为美味的 “芝士” 伴侣。

打开 “芝士” 取出日历，

跟随《使用指南》享受美味。

我们从实用角度出发优化日历结构，

避免过大的占用及使用面积，

并能够更好地保存与翻阅。



十二张内页代表十二个月份的时令蔬果，

每个月吃什么才最新鲜健康，看它就够。

仔细看还会发现，

小老鼠和蔬果的互动也各不相同，

尽显生动趣味。

结构也有创新。

日历从后往前翻，

时间越过越厚实。



每张内页都有一部分可被撕下，

像是被小老鼠咬了一口的蔬果。

而层层叠叠的镂空，

也仿佛被吃掉的时光。

当一年结束之后，

藏在最底下的，

还有一幅热闹而有惊喜的画面。



工艺也毫不怠慢，使用专色印刷，

小老鼠呈现出闪闪的 “专色银” 。

从外包装盒卡槽的设计，

到一个金属圆环的选择，

都是精心打磨的结果。

和 Adobe 的缘分从怪诞集盒开始，

每年都由 LxU 负责设计一款创意联名日历，

鼠年已经是第三个年头了。

Adobe 作为创意人的好伙伴，

不仅为我们提供不可或缺的创作工具，

也一如既往充分支持我们的创作空间。

又一次非常棒的合作！

祝大家新年快乐。

P.S. 虽然日历是非卖品，但我们悄悄留出了五本福利，想要送给同样好吃的你。

想要就去LxU公众号了解一下。：）

It’s time to eat !