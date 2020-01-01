《乐队的夏天2》片头：直观感受每支乐队的强烈风格

乐夏2来得比去年晚一些，作为2019年横空出世的现象级音乐综艺，第二季免不了被拿来跟第一季反复比较，自然也产生了不少争议。第一季里老乐队扎堆，音乐水平有较大分化，自然也就出现了碾压式的强烈对比，不难发现，大家都偏爱新裤子、痛仰、海龟先生、刺猬……

反观2020年的乐夏，新声夺人，年轻乐队在对决中频频战胜老乐队，老乐队的“反复退场”也让乐夏2被戏称为“捞人的夏天”。谁去谁留都有遗憾，说明了每个乐队都得到了倾听，收获了支持。也代表着听众的喜好出现了更大程度的分化，我们不再去寻找属于“我们的乐队”，而是更加专注于探索“我的乐队”，自我喜好被群体认同的需求在不断降低，比起“我们都喜欢”，“我自己喜欢”变得更加重要了。

这种自我意识的强化及审美的差异化，恰好映射着乐夏2更加多元的乐队群像，而不跟从、不建立固有的秩序，转而打造多元化的长久生态，也是乐夏更为深层的内核，正是这种对多元化的共同追求促成了UID与乐夏的第二次合作。

在第一季片头的视觉包装中，我们呈现了清晰的故事线，通过与大量经典符号的结合致敬了摇滚乐文化。在第二季片头的创作中，延续视觉方向的同时，我们更希望观众能直观感受到每支乐队的强烈风格，这也就需要我们把33支乐队的精神内核转化为清晰的视觉表达。

我们希望第一、第二季乐夏的片头是关联的、延续的，但绝不是复制的、单调的。

一、各队各色：分解每支乐队特色，借视觉表达强化风格

在这个方向上，我们想做的不是程式化的元素拼贴，我们选择了专人专队的执行方式，让每个设计师认领自己喜爱、熟悉的乐队，在感性理解的基础上去呈现出每个乐队别具风格的一面。

视觉展现超级斩的核爆元气

最大化呈现

DADA、五条人、重塑雕像的权利的独特风格

【Queen Sea Big Shark】

感受后鲨女主唱的不熄热力

年轻帮、underground kidz

是Joyside解散后存在的痕迹

迪斯科、喇叭裤、旋转光球，

是马赛克的复古浪漫

二、不同而和：不同风格强烈呈现，也要融合不突兀

每个乐队都不同，但是他们分享的是同一份对音乐的喜爱以及对过往共同经历的珍惜。抛开比赛，大家不过是在共唱一首让这个夏天更加精彩的歌。

三、不忘经典：情怀彩蛋转化为可读取视觉信息



今年我们还是没忘记那些老摇滚经典，这么多彩蛋，你找出了几个？

融入Muse、David Bowie、涅槃、地下天鹅绒、甲壳虫、皇后乐队……专属摇滚文化的经典符号。

借助这支片头，我们想要多角度、多切面地呈现正在加速生长的乐队文化，不传递“乐队该是什么样”的固有思维，而是强化呈现“乐队还能这样”多元可能性。

乐夏2不是“旧城之王”的加冕仪式，也不是前浪后浪的交替对抗，它的多元为我们提供了更多音乐的可能性。在这个单一审美制霸的时代，逃离单一审美，不被程式化复制追杀的机会显得十分宝贵。

木马乐队的主唱在节目说过：“其实这个世界没有乐队，一样会照常运转，但如果有，那就是群星闪耀。”

而我们想借这支片头告诉大家：“其实这个世界没有乐队，一样会照常运转，但如果有很多不同的乐队，那才是真的群星闪耀。”

根植于青年文化中的UID，我们最想做的，就是成为这样繁茂景象的助力者，甚至未来，也可以是创造者。