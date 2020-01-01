京东运动品牌广告，拍出今年“假期”的励志生活 

最近翻看的微博热搜里，“疫情”的消息早就不再铺天盖地袭来了，只是偶尔夹杂出现：张文宏谈疫情影响、第二波疫情是必然的……

但所有经历过这段漫长假期的人们，都不会忘记那些不安的日夜，那些远了或近了的人，那些最美的奉献，那些把眼泪咽下默默转化努力的时光。

今天，京东运动的品牌TVC终于上线了 ——

运动没有假期

疫情期间，你也辗转难眠过吗？你也有过不能再这样颓废下去的感受吗？你也突然起身好好运动吗？那些好好生活的人们，赞美你！那些创造条件运动的人们，赞美你！感谢现在能与大家相遇运动场上的平凡时光。

运动项目可以停滞，奥运会、体育赛事可以停办，运动场馆可以关闭，但运动怎么能停呢？真正热爱运动的人，怎么可能停下他/她前进的脚步呢！

让每一张海报，迸发运动的张力与热爱

01

凌晨4点的球场没有假期

02

不停击球的快感没有假期

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汗水浸透的球衣没有假期

我们还将海报的涂鸦，大幅创作在了线下，邀请大家前来一起运动。

记录励志运动生活，#运动没有假期

严肃现实和想象力碰撞，运动是件可爱的事

视频开篇的真实新闻收录，让那段疫情期间的日子又变得真实起来。

可它也没那么苦涩，因为我们在家忙着创造条件运动。在一次次的坚持中、奋发中、汗水中，日子变得开朗起来。

现实和想象穿插，实拍和动画结合，画面里细腻又幽默地表达出了在家运动的洞察：即使没有运动场，我也一直在场上奋力运动。

想秀身材想磨练技术想见队友，热爱运动没有人设

整个视频出现的几个运动者形象，他们不同于一贯的运动强手，却有着另外一种典型，像是生活里遇见的每一个你我他。

为自己制定了运动小目标的增肌男

有夹带沙滩热浪秀身材私心的正妹

坚持不下去的骑行选手……又再自我鼓励、充满斗志……他们期待着重回运动场，与那些熟悉的朋友们再见啊！

横向纵向时间线推进，热爱运动也热爱生活

除了横向的人物刻画，整支TVC还在欢快的音乐行进、特别设计的光亮通道转场、日历一页页撕掉中，慢慢推进时间线，描画着人们渐渐回归的正常生活。

看着镜子里的自己，开始有了优秀的曲线，保持下去。在开阔车道，开始2020的第一圈自行车骑行。疫情期间长长的头发，自己拿剃子剃掉，终于能跟队友见面了

我们期待，我们不安，我们互相鼓励。最后的ending镜头，当我们摘下耳机，重新回到运动场、健身房、游泳馆、大草坪……我们也重回了热爱的生活。这恍如隔世的正常生活。

加油啊！

我们在假期里踌躇满志，一刻不敢放松；我们也更珍惜，每一次、每一次在运动场上自由飞驰的感觉。不管你已经在运动，还是准备运动，都不要错过京东运动的“运动户外超级品类日”！

9.22正式开启，一起运动起来！

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