吴磊和韩国正太萝莉飙戏，萌的你不要不要的

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2016年6月，汉狮与国内知名电子教育品牌读书郎二度合作，为其另一个主打产品学生平板制定了全新影视广告传播策略，并负责电视广告的创意和制作。该片由当红小鲜肉吴磊出演，现已在各大媒体平台热播。

吴磊虽然是1999年年底出生，但已经有了14年的戏龄，出演过小哪吒、小飞流等饱受好评的角色。除了在演艺圈有出色的表现，他还能同时兼顾自己的学习。本次与吴磊的合作，读书郎也是希望借着吴磊积极正面的形象，向孩子们传达快乐学习的正能量。

汉狮此前已为读书郎完成了智能手表TVC，众多萌娃快乐说唱的形式获得了一致好评。本次TVC则由吴磊带着一群呆萌可爱的韩国小朋友，上演古今穿越大戏。

片场中，武侠气息侧漏！

各种耍帅

各种逗逼

汉狮制作班底参照《琅琊榜》中“飞流”的形象，专门为吴磊订制了服装。穿着侠客装的吴磊，在片场简直英气十足，韩国导演、摄影师都忍不住在拍摄间隙和他玩自拍。传闻吴磊的真实个性非常活泼逗趣，这次韩国片场的工作人员果然都被他自带的“古灵精怪”光环感染，笑声不断。除了剧本设定好的表情动作，吴磊还会根据自己的想象，主动要求导演多拍几个他“设计”的动作作为备选。他这些天马行空的想法，好几次给汉狮摄制组带来惊喜。每次拍摄前的试戏，吴磊都会主动帮助小演员进入状态，或是做搞怪动作，或是自己先嗨起来。虽然他还不满17岁，却体现出了一个职业演员的专业素养。有趣的是，本次古装场景的取景地曾诞生了《大长今》等众多经典韩国影视剧，是韩国著名电视台NBC的拍摄基地。

当古代“读书郎”遇上现代电子科技，当高手“飞流”变成学霸“读书郎”，又会产生什么样的化学反应呢？吴磊读书郎学生平板广告片，敬请关注。

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