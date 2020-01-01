京东物流微电影《老人与嗨》，留住你的时光

在9月21日“世界阿尔兹海默症日”，京东物流联合她刊发布短片《老人与嗨》，以引起社会大众对这类群体的重视和关怀，帮助更多阿尔兹海默症患者及其他们的家庭走出困境。

这次活动同步推出京小仓“时光胶囊”。京小仓是京东物流旗下为个人和企业提供存储服务的产品，本次通过“时光胶囊”活动为阿尔兹海默症患者及其家属提供免费帮助。

这则短片讲述了一位患有阿尔兹海默症的老人日渐忘记了周边的事物包括女儿的故事。直到某一天，他两年前存储的物件到期被送回家中。在看到这些女儿小时候的东西后，他才慢慢地想起了有关女儿的回忆片段。

视频里，爸爸坐在沙发上，面前的电视机画面一片空白。当女儿靠近坐下，并喊他“爸”时，爸爸面无表情地回应道：“谁是你爸，我是老陈”。原来，今天是爸爸确诊阿尔兹海默症的第627天，他已经忘记了女儿是谁。

一天，爸爸坐在沙发上看电视时，画面中的女生冲着观众打招呼说“嗨”，爸爸也说“嗨”来回应她。后来，当爸爸在外面遇到从身边路过的行人甚至是小狗时，都打招呼说“嗨”。此时，在女儿的眼里，爸爸似乎已经忘记了自己在干什么、该说什么。

女儿正在厨房做饭，突然接到电话，需要去趟公司。坐在沙发上看电视的爸爸，点头回应着女儿的话。当女儿回到家后，发现家门敞开，爸爸并不在家。女儿正给他打电话时，爸爸缓缓地走进来，并说道：“我箱子不见了，家里没找到，我就出去找找看”。

第二天，女儿坐在沙发上陪爸爸看电视时，突然接到电话。对方表示，爸爸在他们那里存放的物品已经到期，下午给她送过去。女儿收到箱子后，打开发现，里面有一封爸爸写给她的信以及她小时候的一些物件。

原来，这是爸爸两年前在刚得知自己确诊患上阿尔兹海默症后，写下来了这封信并连同女儿小时候的东西一起交给了京小仓存储。

爸爸在看到这些物件后，眼里泛着泪水。在给女儿擦拭泪水后，两人拥抱在了一起。

视频结尾，出现文案：

在目前，全世界约有5200万阿尔兹海默症患者

到2050年，这一数字将增加到1.52亿

平均每3秒钟就增加一个新病例

在我国，据不完全统计

阿尔兹海默症患者已达1000万以上

而在这当中

90%的家庭选择居家照顾

海报

1

如果一切终将被遗忘

希望时光胶囊

可以存下关于你的记忆

2

启封627天前

那份被深藏的父爱





3

奖状、玩偶和画像

平凡的老物件里

藏着我们不舍遗忘的回忆





4

想要存下你用画笔描绘的世界

想要留住，关于你的一切