「吉祥三宝」唱起「夜上海」，卖保险的终于不催泪了

新的际遇，新的机遇

2020年可谓是特殊的一年，面对悄然而至的意外我们自身的抗风险能力再次引起热议，人们也开始重新审视保险的重要性。

近年来社会中大多数人或多或少对保险存在偏见或厌烦的心理，对产品的不了解、对销售人员的不信任，一直都是大部分人排斥保险的原因，高昂的价格更使得传统保险无法成为更广大群众的选择。以水滴保险商城为代表的互联网保险抓住了用户的这一需求，推出首月1元、每月仅需几十块钱的医疗险产品，不仅价格便宜，产品条款也更加简单清晰，让用户不再“想得而不敢得”。而相较于传统的寿险而言，医疗险使用场景更加丰富，理赔发生也更加高频，这也大大提高了人们的购买意愿。

改变的从不只是产品理念，广告形式也开始迭代更新。印象中传统保险广告总是伴随着意外、催泪和煽情，整体感觉显得温馨却沉重。水滴保险商城新上线的这支广告突破传统束缚，打造了一支“快、准、狠”的新洗脑神曲。广告采用了当下最流行的洗脑短视频模式，走了小清新路线。广告的开始就是“洗脑”的开始，无论在形式上还是内容上都让人看后“欲罢不能”、“记忆犹新”。

3+3+3打造新洗脑神曲

水滴保险商城推出的这支视频广告其实组成部分特别简单，3段loop、30秒广告、3个人就是整个广告的所有元素。但当你觉得不过只是简单的元素，却不曾想一个巧妙的组合，新的洗脑神曲就此诞生，无限循环模式正在悄悄开启。

广告引用《夜上海》这首大家耳熟能详的歌曲，三段简单的Loop已经足够唤醒你的大脑记忆点，让他成为印在你脑海深处的一首歌。在人物选择上，量身打造了新“吉祥三宝”，舞蹈动作简单易记且循环的模式，“花小钱，保百病”的满屏的ktv歌词呈现形式让用户不会被人物吸引过多注意力，从而忽略广告传递的信息。

1+1+1证言最优选择

“2020是非常特别的一年，今年我改变了对保险的看法。”，水滴保险商城的另一则广告通过用户证言对“花小钱，保百病”进行了解读。通过涵盖青年、中年到老年不同年龄、不同职业的普通用户的真诚讲述，传达真实的声音。

不止是1个群体





不同于常见的KOL证言，广告中不停切换的脸庞，镜头由近拉远，将异口同声的证言合成剪辑，极富感染力。

只有1句话





“花小钱，保百病”是贯穿整条广告的重要信息，看似简单的一句话，却概括了水滴保险商城产品优势，“每月几十块钱起，就能保上百种病”，重复出现增强印象。

1亿人的选择





水滴保险商城品牌推广官海清的证言：“1亿人选择的健康险平台”，也以用户量级为平台提供背书、为品牌增信，我们也相信1亿人的用户基础，只是开始。

双重风格应证实力

水滴保险商城的两则广告无论是从传播方式还是表达形式上，都打破了用户对传统保险的固有印象。传播方式上，新洗脑神曲画面清新可爱，群像证言视频真诚可靠；而表达形式上，令人印象最深刻的就是两则视频都采取了简单直接的信息表达方式，直线输出。这些，无疑都是品牌的最优传播形式。

这种最优化的传播形式，也是水滴保险商城自身产品优势的映射。不制定纷繁复杂的保险条约、不追求不接地气的保险险种，贴合需求的险种制定、清晰简单明了的理赔模式，一切从消费者出发，成为1亿人选择的健康险平台。