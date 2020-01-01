钟薛高新品上市，请了几位天价代言人

夏天都过去了，但冰淇淋四季都是要吃的，听说最近雪糕界的爱马仕钟薛高又在搞事情了。

前段时间，钟薛高发布了一支话梅味雪泥的广告片，还邀请了历史上各界的大神，来了段搞笑有趣的花式表白，什么国外的牛顿，爱因斯坦，国内的李白，鲁迅等等，实在有趣的不行。

看看每次都被吐槽棺材板盖不住的物理学家，数学家牛顿说：“万有引力，我有你”。这谐梗语，估计棺材板也快压不住了。

拥有超高智商的科学家，物理学家爱因斯坦：”万物都是相对的，我爱你的心是绝对的。“

这波表白着实让我忘记了当年背公式的苦。

令人脑瓜疼的唐代诗人李白：“云想衣裳花想容，我就想你侬我侬”。

没错，还是那个风流倜傥，才华横溢的才子李白了。

伴随我们读书生涯的作家鲁迅：“我心里有两个人，一个是你，另一个还是你”。

听不懂没关系，反正周树人和鲁迅是同一个人，要的就是你不懂。

著名刺客荆轲：“我曾十步杀一人，却败给你的一个眼神”。

这些文案里八成就这句最让人心动了。

还有这带有谐音梗的梅你不行文案，也是够酸的。

看完上面的表白，现在我心里大概和钟薛高新出的话梅味的雪泥一样酸。

这款和粉丝一起创作的冰淇淋，真的是把消费者的心抓得死死的，难保下次不再要求来点辣条味，螺蛳粉味，榴莲味，臭豆腐味之类的，毕竟现在网红食品的营销方式也是层出不穷。





不过最近除了这个话梅味的雪泥，钟薛高还搞了个联名PK，马爹利雪糕VS泸州老窖雪糕？

钟薛高和泸州老窖其实在去年就推出过带有度数的雪糕，俗称断片雪糕，大概就是吃了会让你断片，不过我还没吃过，也不知道52度的雪糕是个啥味道？

今年他们两又联名推出2020年新款泸州老窖味的断片雪糕，还混合了菲律宾凤梨的牛乳，这个口味也不知道吃一口会不会醉一天。

此外钟薛高和著名干邑白兰地品牌马爹利MARTELL联名，新出的一款巧克力外壳的丝绒可可雪糕，可浇着吃，插着吃，听说吃完脸就红，还全身发热。

还有海盐味：

今年这两款带有度数的雪糕同时发布，肯定是要PK一下了，到底哪个更好吃，不过我觉得好像马爹利的丝绒可可雪糕更美味一点。

看到今年的钟薛高新出的幺蛾子，网友们评论道：

把雪糕当酒喝，干了这片雪糕，再来曲《酒醉的蝴蝶》，放飞自我，不过千万当心，喝酒不开车，开车不喝酒，注意安全。

钟薛高推出的这四款新品，已经勾搭起各位的胃了吧，尽管价格超出一般冰淇淋，但还是没有减少对它的喜爱。

这次运用跨界联名加上谐音梗，将营销方式拿捏得死死的，作为雪糕界的爱马仕，钟薛高新上市时就以价格差异的打法出场，获得一波热度，这些年的营销也是尽其所用，保持住了自己的地位，就一句话——可真是让消费者没你不行。

注：图片素材来源于网络，部分见水印