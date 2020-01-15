百度跨界脱口秀，「搜」好笑哈哈哈哈哈

文|烧脑广告（shukewenzhai） 好奇心是什么？

好奇心是人类的天性，更是一个人保持进步的原动力。在互联网搜索引擎的普及之下，如今我们遇到不确定的问题，往往第一时间「百度一下」。不知不觉中，百度搜索已经成为了很多人释放好奇心的出口。 在这样背景下，基于对用户背后行为动机的洞察。近日，百度以“好奇”二字作为主题概念，联合浙江卫视打造了国内首档好奇主题晚会《百度好奇夜》。与此同时，为了给晚会预热，百度更是邀请到了脱口秀界顶流李诞、王建国等演员，跨界上演了一场「搜」好笑的脱口秀。

以「好奇」之名跨界脱口秀，深层触发用户情感共鸣 在娱乐营销大行其道的今天，脱口秀早已凭借其直白的语言和幽默轻松的风格，成为了年轻人喜闻乐见的娱乐形式。这次，百度携手李诞、王建国以及合文俊和大锁共同呈现的脱口秀节目「好奇一会儿」，不论是在形式上，还是内容上，都颇有新意。

亲自下场表演的李诞，段子依旧精辟入微。他用「好奇心」打开现实生活中的小细节，从“百度上搜索王建国同名人数”到“用百度测试有没有网” 一个个熟悉又日常的场景段子，巧妙强化了百度的“搜索”特性，同时也表现出了用户与百度的紧密联系。

与十年前的自己对话的王建国，则将「好奇心」放在「职业的选择」语境下。在“谐音梗”“李诞的好朋友”等自黑段子中，国仔不露痕迹地将百度识别、百度人物等功能点植入用户脑中，颇为高明。

脱口秀“新秀” 合文俊和大锁联合上演带来一场父子俩跨越时间的潮流对话。如果一代人有一代人的偶像、流行语，那百度也承载着过去、现在与未来的美好畅想。在这场跨越时间的对话中，互联网作为记忆载体的功能也再次被放大。

三组演员，三个不同的话题语境，全程段子与内容高度贴合，百度通过一场脱口秀的时间，将「好奇」与「百度」进行深度的关联传播，传递出了品牌的人文关怀；同时，也强化了「百度好奇夜」的IP声量，为晚会成功引流了一波流量。

万物皆可营销，脱口秀会是营销新风口吗？ 这个夏天，《脱口秀大会3》火爆回归，OG与新人的火力PK、领笑员的爆笑加盟、雪国列车CP等诸多话题成功搅动圈层，令脱口秀文化再次引发市场的关注和热议。其中，观看线下脱口秀更是成为年轻主流用户的一种生活新方式。

在这种背景下，百度选择以脱口秀的形式，无疑是一次既新潮又讨喜的借势营销。因为对比其他的内容载体，脱口秀的形式天生自带幽默、多元、亲近的属性，更易引发年轻用户群体的情绪共振，从而达到破圈传播的目的。