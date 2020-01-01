记录新鲜色卡，谱写新鲜生活

一、前情分析

关于冰箱保鲜方面的传播，目前还有“三大关”待攻克，以此作为本案的立足点。

1、行业维度：重结果轻过程

其它冰箱品牌也在做保鲜对比实验，但基本都停留在结果对比，而忽视了过程变化。

2、品牌维度：重内在轻外观

自传播细胞级养鲜以来，一直强调食材细胞的变化，少有关于食材外观的科学展示。

3、用户维度：重灌输轻共鸣

对冰箱保鲜的传播，多数在给用户灌输保鲜科技，并未结合生活场景实现情感共鸣。

二、目标方向

通过创意事件的引爆传播，进一步提升卡萨帝冰箱的行业和用户口碑，达成品牌形象的重塑，实现原创科技的优势区隔，完成与用户的情感沟通。

1、品牌层面：夯实卡萨帝冰箱“从高端到绝对高端”的引领性地位。

2、产品层面：将控氧保鲜区隔于行业的控温保鲜，强化细胞级养鲜标签。

3、用户层面：融入生活场景，将保鲜理念植入用户心智，刺激购买欲。

三、策略方法

1、创意切入点：新鲜是食物味道的灵魂，色彩是食物新鲜的视觉表现。色彩，于食物，它是新鲜表象，于食客，它是视觉冲击。

7秒色彩定律：一个人对商品或事物的认识，只需7秒钟就能确定是否感兴趣。在这短暂而关键的7秒钟内，色彩的作用占到67%，成为决定好恶的重要因素。日常生活中，颜色也是用户判断食材新鲜程度的第一标准，影响食用决定。

2、策略方法：解锁食物颜色密码，实现“人心——色彩——产品”的统一。

创造出能与用户沟通的色彩语言：联合《中国国家地理》、丁香医生等优势资源，对食材进行色彩化表达。

将色彩语言转换成产品印象符号：多维度创意内容+多元化媒体矩阵，为产品打上细胞级养鲜标签。

四、本案亮点

1、整合优势资源，创新传播内容

嫁接强势资源《中国国家地理》：继制造写真后，卡萨帝冰箱与《中国国家地理》展开第二次深度合作，专业摄影团队历时半个月实时追踪，用镜头记录了7色食材在两种储鲜环境中的颜色变化。

2、聚合渠道发酵，内外集中引爆

丁香医生创意视频发布链接：https://m.weibo.cn/2212518065/4417434855286846

3、打造千万级声量，实现最大化效果

（1）传播声量强势增长

传播期间3个月百度指数长效提升；累计影响人群达2053万； 中国国家地理新鲜色卡系列图阅读量502万； 丁香医生《新鲜色卡》创意视频，播放量110万。

（2）用户口碑持续发酵

话题热度和互动效果显著，新鲜色卡成为一种辨鲜方式； 新鲜色卡的二三次创作让用户更愿意接受，收获了良性互动； 丁香医生创意视频为本次传播增加了趣味性和权威性。

（3）高端市场成绩斐然

全行业唯一 一个零售量、零售额、份额、均价四项指标都实现了“正增长”的品牌，稳居高端冰箱NO.1。