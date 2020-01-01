零度果坊「雨林」系列广告片，带你探索地球的4%

「自然」零度果坊

无限接近自然的方式，竟然是一瓶NFC果汁！

「雨林」系列

在地球1.5亿万平方公里的陆地上，只有三片热带雨林地区，零度果坊怀着对自然的敬畏之心，探索地球的4%，充沛的阳光、温暖湿润的热带气候，孕育着丰盛珍惜的物种，寻找着无限可能的生命力。紫、橙、粉、黄不同的珍稀果品带来“每一口都很热带雨林”的惊艳。

「雨林01」NFC鲜榨巴西MOMBUCA橙汁

距离中国1.8万公里以外的巴西，橙色带红的丰美汁水，在唇齿间带来一丝回甘，感受亚马逊雨林的水、空气、花鸟的精美、神秘。中国独家有售的MOMBUCA橙汁，都让能量不限时。

「雨林02」NFC凤梨百香果混合果汁

菲律宾阿波火山脚下，炙热红壤里长出一颗颗金灿MD2凤梨，凤梨的甜香糅合着越南紫果浓郁，真实的凤梨果粒感带来热爱水果的丰富层次。每一餐都能美着吃，喝起来零负担。

「雨林03」NFC火龙果针叶樱桃混合果汁

越南红河岩页颗粒流域滋养，抵御强光照的艳红果实，火龙果是当地女神劳作时的追捧，生生不息的火龙果香里暗藏着乌叶荔枝的回甘，清新风味里添加的针叶樱桃让美白多一倍。

「雨林04」NFC刺果番荔枝椰子混合果汁

零度果坊珍奇新作，有别于其他果汁的清爽。粉紫、酸甜、稠厚是它独有的韵味。将湄公河三角洲刺果番荔枝的浓香，糅合菲律宾椰子水的清淡，加一点北美矮丛野生蓝莓和巴西青柠去融化珍惜果品的甜腻。喝一口好梦的粉紫，像沉睡于雨林深处，去看一幕华美的自然戏剧。

零度果坊将人们对自然界植被、生物的想象转化为「雨林」系列的珍贵果汁。